إصابة طفلة وقائد دراجة نارية في حادث تصادم بسوهاج

شهدت دائرة قسم ثانٍ سوهاج حادث تصادم مؤسف، أسفر عن إصابة طفلة وقائد دراجة نارية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بدائرة القسم ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير الدراجة النارية قيادة المدعو "م. ع. ر"، 19 عامًا، عامل، ويقيم بشارع المنشية بدائرة القسم.

اختل مقود الدراجة بيده مما أدى إلى اصطدامه بالطفلة "ج. م. أ. ع"، 9 سنوات، تلميذة، وتقيم بدائرة قسم أول سوهاج، وذلك أثناء عبورها الطريق.

وعقب التصادم، انحرفت الدراجة النارية وانقلبت على جانب الطريق، مما أسفر عن إصابة الطفلة بنزيف بالمخ وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، كما أُصيب قائد الدراجة بكدمة بالكتف الأيسر وجرح بفروة الرأس، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج العام.

وبسؤال قائد الدراجة، أفاد بمضمون ما حدث، وأضاف أنه فوجئ بالطفلة أثناء عبورها الطريق ولم يتمكن من تفاديها، مؤكدًا أن الحادث وقع عن طريق الخطأ.

كما أقر والد الطفلة، 41 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، بصحة الرواية، واتهم قائد الدراجة بالتسبب في الحادث، ونفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.