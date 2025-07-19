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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ساب البروفة .. حسام حبيب يوجه الشكر لـ هيثم شاكر علي المسرح

حسام حبيب وهيثم شاكر
حسام حبيب وهيثم شاكر
أحمد البهى

وجه الفنان حسام حبيب الشكر إلى زميله الفنان هيثم شاكر علي المسرح، أثناء تقديم فقرته الغنائية ضمن حفل أحاسيس ، المقام ضمن فعاليات موسم جدة لعام 2025. 

وقال حسام حبيب أن هيثم شاكر ترك البروفة الخاصة بالحفل، وأصر على التواجد معه في المستشفي. 

تعرض حسام حبيب لالتواء شديد في كاحل قدمه أثناء البروفات النهائية لحفل "أحاسيس"، الذي يعد محطة فنية مميزة في مشواره؛ حيث كان يباشر التحضيرات الأخيرة على برنامج الحفل الذي أعده خصيصا للجمهور السعودي، وتسبب الالتواء القوي في حدوث كسر بإحدى عظام القدم، مما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والفحوص اللازمة لضمان استقرار حالته الصحية قبل الحفل.

رغم آلام الإصابة ونصيحة البعض بتأجيل أو إلغاء مشاركته بالحفل، أصر حسام حبيب على أن يقف أمام جمهوره السعودي ويقدم الأغاني التي انتظروها منه منذ فترة طويلة.

وحمل حضوره رسالة احترام وتقدير للجمهور، واعتبر ذلك تعبيرا عن الالتزام والوفاء، حيث لم يشأ أن يخيب ظن عشاقه الذين انتظروا اللقاء الأول معه في جدة.

هذا الإصرار أشاد به منظمو الحفل والحضور الذين لمست كلماتهم ومشاعرهم التقدير الكبير لما صنعه الفنان على المسرح وهو بالعكاز.

خلال الحفل، قدم حسام حبيب مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، فضلا عن أعمال حديثة مثل أغنية "سيبتك" التي أطلقها مؤخرا وحققت نجاحا لافتا.

وما إن انتشر خبر إصابة حسام حبيب حتى تفاعل معه عدد كبير من النجوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأرسلوا له رسائل الدعم والمساندة والدعوات بالشفاء العاجل.

الفنان حسام حبيب حسام حبيب هيثم شاكر

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