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منوعات

جوجل تطلق منصة ألعاب Stadia في هذا الموعد

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:46 ص
Google Stadia
Google Stadia
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شيماء عبد المنعم
قررت شركة جوجل "Google" العالمية، اقتحام مجال صناعة الألعاب خلال العام الجاري مع خدمتها الرقمية Stadia، والتى قد أعلنت في وقت سابق أن من المقرر إطلاق الخدمة في شهر نوفمبر المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "techradar" المتخصص في مجال التقنية، أن شركة عملاق التكنولوجيا "جوجل"، أكدت على تاريخ إصدار خدمة بث ألعاب الخاصة بها خلال حدث "Made by Google"، في 19 نوفمبر القادم حسبما أعلنت الشركة.


وتحتوى منصة Stadia على ألعاب أسرع وأكثر استجابة مقارنة بأجهزة الألعاب التقليدية أو الحاسب الشخصي، وقد أشارت جوجل أن خدمة ستاديا ستطلق في مناطق إطلاق تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة، ولكن لم يتم تأكيد تاريخ إصدار رسمي حتى الآن.

وسيتم إرسال الإصدارات الأخرى من هذا التاريخ بالترتيب الذي تم شراؤها به، مع العملاء الذين يتلقون رمز التفعيل عندما يتم شحن الحزمة الخاصة بهم والتي ستسمح لك باعداد حساب Stadia الخاص بك.

يذكر أن Stadia هي خدمة ألعاب سحابية قادمة مملوكة لشركة "Google"، حيث أشارت الشركة أنها ستوفر من خلال المنصة أداء أفضل مقارنة بأي منصة ألعاب حتى وأن كان الجهاز المستخدم في تشغيل الخدمة يمتلك مواصفات تقنية متواضعة، وتخطط الشركة لإستخدام حلول ذكية للتغلب على المشاكل المتعلقة بتأخير الإستجابة، وأضافت إنها قادرة على دفق ألعاب الفيديو حتى دقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية مع دعم النطاق الديناميكي العالي.
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