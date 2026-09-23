الداخلية تكشف حقيقة فيديو مجتزأ زعمت الإخوان أنه لضبط شخص دون إذن نيابة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير قوة أمنية وإدعائه بمحاولتهم ضبطه دون إذن من النيابة العامة.





بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه مجتزأ من مقطع آخر سبق تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بتاريخ 21/ الجارى بشأن خلاف بين أطراف من عائلة واحدة بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية وتم نشر خبر بملابسات الواقعة على الصفحة الرسمية للوزارة فى حينه.

وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات مجتزأة والإدعاء بكونها حديثة فى إطار حملتها المستمرة واليائسة لمحاولة خداع الرأى العام ، بما يدلل على حالة إفلاسها.





وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.





