إصابة شخص وسيدة بخرطوش في مشاجرة بالدقهلية

أصيب شخص وسيدة بطلقات خرطوش وإصابات متنوعة، إثر وقوع مشاجرة بشربين في الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شربين، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية" الخرطرش" ووجود مصابين.

وإنتقل ضباط المباحث، لمكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة، إستخدم خلالها الأسلحة الخرطوش، وأسفرت عن إصابة كلا من:

شاكر، م، ا، 32 عاما مقيم شربين، مصاب برش خرطوش في البطن والقدم، جرح قطعي فى الأنف.

فيما أصيبت هدي، ر، ع، 60 عاما ،بشربين، برش خرطوش في البطن والقدم .

وبسؤالهما اتهما آخرين بإطلاق الأعيرية النارية من أسلحة خرطوش تجاههما وإصابتهما باسلحة بيضاء كانت بحوزتهم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.