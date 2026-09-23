القبض على سائق نقل صدم سيارة وأصاب صاحبها بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قائد سيارة نقل لقيامه بالإصطدام بسيارة والدها وإحداث إصابته بالقاهرة ولاذ بالفرار.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة القطامية بوقوع حادث تصادم ومصاب بدائرة القسم، بالإنتقال وسؤال (والد القائمة على النشر "مصاب بكسر بالقدم"– مقيم بمحافظة الإسكندرية) قرر أنه حال سيره بسيارته بدائرة القسم حدث بها عطل مفاجئ فقام بالتوقف لإستطلاع الأمر وأثناء ذلك إصطدمت به وبسيارته سيارة نقل محدثاً إصابته المنوه عنها ولاذ قائدها بالفرار.

أمكن تحديد وضبط السيارة النقل "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بمحافظة الشرقية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.









