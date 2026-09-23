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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة وزوجها تعدي ضابط شرطة عليهما بالمنوفية

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعمت خلاله إحدى السيدات وزوجها قيام أحد ضباط الشرطة والقوة المرافقة له بالتعدى عليهما بالسب والضرب حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية على إثر بلاغ مشاجرة .
 


 

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأنه بتاريخ 19/ الجارى تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول : ( القائمة على النشر ، شقيق زوجها ، وآخر ) ، طرف ثان: (شخصين ، والدة أحدهما) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول الجيرة .. وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ولم يوجه الطرف الثانى إتهامات للقائمة على النشر لظروفها الصحية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ، وتولت النيابة العامة التحقيق.


 

وبتاريخ 21/ الجارى تقدم محامى الطرف الثانى ببلاغ لمركز شرطة شبين الكوم أرفق به مقطع فيديو يظهر خلاله الطرف الأول خلال قيامهم بإضرام النيران عمداً أمام مسكن الطرف الثانى خلال ذات المشاجرة بإستخدام زجاجات مولوتوف، وإتهم القائمة على النشر بالإشتراك فى الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو ، وعلى إثر ذلك قامت المذكورة وزوجها بتصوير مقطع فيديو المشار إليه والإدعاء "على غير الحقيقة" بقيام أحد الضباط بالمركز بالتعدى عليها وزوجها رغم حالتها الصحية فى محاولة للتنصل من الإتهام وغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطهما.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ضباط الشرطة

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