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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غانا تكثف جهود إعادة بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي مع تراجع صادرات الذهب

النقد الأجنبي مع تراجع صادرات الذهب
النقد الأجنبي مع تراجع صادرات الذهب
أ ش أ

 أعلن محافظ البنك المركزي الغاني جونسون أسياما، اليوم الأربعاء، أن البنك سيعطي أولوية لإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي خلال الأشهر المقبلة، في ظل ضعف الحساب الجاري وتراجع الاحتياطيات وتوقف صادرات الذهب من جانب شركة الشراء الحكومية GoldBod منذ أغسطس الماضي.

وقال أسياما - في كلمته في مستهل اجتماع لجنة السياسة النقدية - إن صناع السياسات سيحتاجون إلى تحقيق التوازن بين الظروف المحلية الإيجابية بشكل عام والبيئة العالمية التي تزداد حالة عدم اليقين فيها، في ظل تداعيات صراع الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. وفق شبكة "سي.إن.بي.سي.أفريكا".

وأضاف أن ضعف الحساب الجاري، وانخفاض الاحتياطيات، وتوقف صادرات الذهب من جانب شركة GoldBod ، يستدعي مراجعة دقيقة لمستويات الاحتياطيات، قبيل الارتفاع المعتاد في الطلب على العملات الأجنبية خلال الربع الرابع».

وتراجعت احتياطيات الذهب في غانا إلى 24.4 طن متري في يونيو 2026، مقارنة مع 33 طنا في العام السابق، متأثرة بمبيعات الذهب خلال عام 2025 وانخفاض مشتريات شركات التعدين عن المستهدف.

وتتولى شركة «GoldBod» في إطار برنامج شراء الذهب المحلي تجميع الذهب المنتج محليا بهدف تصديره وتكوين احتياطيات البلاد، مع تحويل جزء من السبائك إلى البنك المركزي لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم العملة المحلية "السيدي".

وفي مايو، رفعت غانا نسبة الإنتاج السنوي التي يتعين على شركات تعدين الذهب الكبرى بيعها إلى البنك المركزي إلى 30%، مقابل 20% سابقا، في إطار جهود متجددة لتعزيز احتياطيات البلاد.

وقال أسياما, إن إعادة بناء الاحتياطيات ستكون بالفعل أولوية رئيسية للبنك خلال الأشهر المقبلة.

وأعلنت دائرة الإحصاء الغانية في وقت سابق من هذا الشهر نمو اقتصاد البلاد بنسبة 6.0% في الربع الثاني من عام 2026، مقابل 6.6% في الفترة نفسها من العام السابق، بعد تعديل البيانات.

ويعكس حديث المحافظ إدراكا لاحتمال تزامن ضغوط داخلية وخارجية، تتمثل في تراجع أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، وارتفاع الطلب الموسمي، إلى جانب صعود أسعار النفط وما يترتب عليه من زيادة تكاليف الواردات.

وفي ظل تزايد الضغوط على الاقتصادات الإفريقية الناشئة، يبرز الذهب باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار الوضع الخارجي في غانا، التي تعد من أكبر منتجي المعدن الأصفر في القارة.

ويتصدر الذهب قائمة صادرات البلاد، ما يجعل أي اضطراب في تدفقاته ينعكس بصورة مباشرة على موارد النقد الأجنبي وسعر صرف العملة المحلية "السيدي".

محافظ البنك المركزي أولوية إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي

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