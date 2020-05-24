بسبب فيروس كورونا.. مالك فيسبوك ثالث أغنى شخص في العالم بزيادة 30 مليار دولار

زادت ثروة المدير التنفيذى والمؤسس لشركة فيسبوك، Mark Zuckerberg مارك زوكربيرج، بصورة هائلة في خلال شهرين فقط، ووصلت إلى أكثر من 30 مليار دولار، بسبب فيروس كورونا.





وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، في آخر تحديث له يوم الخميس الماضى، بلغ صافي قيمة ثروة زوكربيرج 87.8 مليار دولار، ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم بعد جيف بيزوس مالك شركة أمازون ، وبيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، ومتفوقا على رجل الأعمال وأشهر مستثمر أمريكي في بورصة نيويورك، وارن بافيت.









وبحسب موقع Business Insider فإنه قبل فترة الإغلاق التى قامت بها معظم الشركات في العالم، بسبب تفشى فيروس كورونا، في منتصف مارس الماضى، كانت ثروة فإنه قبل فترة الإغلاق التى قامت بها معظم الشركات في العالم، بسبب تفشى فيروس كورونا، في منتصف مارس الماضى، كانت ثروة زوكربيرج 57.5 مليار دولار فقط، ولكن بعد تحويل عمل الشركة من المنزل زادت ايرادات الشركة بشكل ملحوظ.

وساعد الاقبال الكبير على منصات التواصل الاجتماعى، أثناء فترة تفشي الوباء، خاصة على فيسبوك وواتسآب وانستجرام وهى مواقع مملوكة لشركة فيسبوك ومارك زوكربيرج، إلى الوصول لهذه الزيادة الكبيرة.





ومن الأمور التى ساعدت على الارتفاع الكبير في ثروة زوكربيرج ، تسريح ما يقرب من 40 مليون عامل أمريكي، حيث أظهرت فيسبوك إيرادات أفضل من المتوقع في الربع الأول من العام الحالى 2020.





وتغلبت الشركة على توقعات بورصة وول ستريت في الإيرادات وفي عدد المستخدمين النشطين يوميا على مواقع الشركة، حيث حققت 17.74 مليار دولار وجلبت 1.73 مليار مستخدم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، كما بلغت الشركة 3 مليار مستخدم شهريًا عبر مجموعة تطبيقات فيسبوك فيسبوك وواتسآب وانستجرام.



