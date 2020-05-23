مارك زوكربيرج يقرر تخفيض رواتب العاملين من المنزل

قال المدير التنفيذى لشركة فيسبوك، Mark Zuckerberg مارك زوكربيرج، إن الشركة ستقوم بتخفيض رواتب الموظفين الذين سيواصلون العمل من المنزل لفترة طويلة، قد تصل إلى خمس سنوات أو عشر سنوات.
وبحسب صحيفة USA Today فإن زوكربيرج عبر بث مباشر على موقع فيسبوك قد أخبر موظفيه أنهم سيحق لهم طلب التغيير إلى العمل من المنزل لإى اى وقت إذا أرادوا حسب الأماكن القريبة بالنسبة لهم أو التى يريدونها ولكن في كل الحالات سيتطلب الأمر تخفيض رواتب هؤلاء الموظفين.
وفي استطلاع أجرته فيسبوك لموظفيها، قال 40% من الموظفين إنهم سيتغيّرون بشكل دائم إلى العمل عن بُعد بدوام كامل، فيما قال أكثر من 75% من هؤلاء الموظفين إنهم سيطلبون نقلهم إلى مكان آخر.
وسيكون على موظفى فيسبوك إخطار الشركة عند الانتقال إلى موقع آخر حتى بداية العام القادم، 1 يناير 2021، كما أن الشركة تتوقع إعادة 25% من الموظفين إلى مناصبهم خلال العام الحالى، وذلك بداية من يوم 6 يوليو القادم، وهو موعد العودة التدريجى إلى العمل، بعد التوقف بسبب تفشى فيروس كورونا.
ومؤخرا صرح زوكربيرج بأنه يخشى بشأن القوانين المفروضة على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشارها بشكل أكبر في المستقبل، مقترحا تطبيق النموذج الديمقراطى الغربي في إدارة هذه المنصات، ومواجهة الدول الغربية للنموذج الصيني.