تويتر تمنح موظفيها العمل من المنزل للأبد.. وعلاوات لشراء مكاتب منزلية

قال جاك دوروسي، الرئيس التنفيذى لشركة Twitter تويتر، المالكة لموقع التواصل الاجتماعى تويتر ، في بيان له، إن الشركة ستسمح للموظفين بالعمل من المنزل للأبد.





وصرح المتحدث الرسمى باسم الشركة لصحيفة الجارديان البريطانية بأن تويتر قد سمحت لموظفيها بالعمل من المنزل للأبد، وأن الشركة هى أول شركة تتخذ قرار العمل من المنزل في الوقت الذى بدأ فيه فيروس كورونا بالتفشي، وأن الشركة لن تكون الأولى في قرار العودة إلى العمل مرة أخرى.









وذكر البيان الذى وجهه دوروسي لموظفيه، أن تويتر استجابت بسرعة وبشكل فريد عن باقى الشركات، لقرار العمل من المنزل نظرًا لتأكيد الشركة على اللامركزية ودعم قوة العمل الموزعة القادرة على العمل من أي مكان.





وأضاف البيان أن الأشهر القليلة الماضية قد أثبتت قدرة الموظفين على تحقيق النجاح من خلال العمل من المنزل، وإذا كان هناك بعض الموظفين الذين يريدون العمل من المنزل للأبد فإن الشركة ستمكنهم من ذلك، وبالنسبة للذين يريدون العودة للعمل من مقرات الشركة فإنه لن يتمكنوا من ذلك قبل شهر سبتمبر المقبل.





وقامت تويتر بتعليق جميع رحلات العمل لموظفيها حتى العام 2021، كما منحت الموظفين علاوات إضافية؛ لشراء لوازم المكاتب المنزلية بما في ذلك المكاتب والكراسي.





وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت أنها ستسمح للموظفين بالعمل من المنزل حتى نهاية عام 2020، ولا تتوقع إعادة فتح مكاتبها قبل 6 يوليو، كما أكدت أنها ستواصل دفع أجور العاملين.



