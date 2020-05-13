AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تويتر تمنح موظفيها العمل من المنزل للأبد.. وعلاوات لشراء مكاتب منزلية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:11 ص
تويتر تمنح موظفيها
تويتر تمنح موظفيها العمل من المنزل للأبد
Advertisements
ندى على
قال جاك دوروسي، الرئيس التنفيذى لشركة Twitter تويتر، المالكة لموقع التواصل الاجتماعى تويتر، في بيان له، إن الشركة ستسمح للموظفين بالعمل من المنزل للأبد.

وصرح المتحدث الرسمى باسم الشركة لصحيفة الجارديان البريطانية بأن تويتر قد سمحت لموظفيها بالعمل من المنزل للأبد، وأن الشركة هى أول شركة تتخذ قرار العمل من المنزل في الوقت الذى بدأ فيه فيروس كورونا بالتفشي، وأن الشركة لن تكون الأولى في قرار العودة إلى العمل مرة أخرى. 


وذكر البيان الذى وجهه دوروسي لموظفيه، أن تويتر استجابت بسرعة وبشكل فريد عن باقى الشركات، لقرار العمل من المنزل نظرًا لتأكيد الشركة على اللامركزية ودعم قوة العمل الموزعة القادرة على العمل من أي مكان.

وأضاف البيان أن الأشهر القليلة الماضية قد أثبتت قدرة الموظفين على تحقيق النجاح من خلال العمل من المنزل، وإذا كان هناك بعض الموظفين الذين يريدون العمل من المنزل للأبد فإن الشركة ستمكنهم من ذلك، وبالنسبة للذين يريدون العودة للعمل من مقرات الشركة فإنه لن يتمكنوا من ذلك قبل شهر سبتمبر المقبل. 

وقامت تويتر بتعليق جميع رحلات العمل لموظفيها حتى العام 2021، كما منحت الموظفين علاوات إضافية؛ لشراء لوازم المكاتب المنزلية بما في ذلك المكاتب والكراسي. 

وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت أنها ستسمح للموظفين بالعمل من المنزل حتى نهاية عام 2020، ولا تتوقع إعادة فتح مكاتبها قبل 6 يوليو، كما أكدت أنها ستواصل دفع أجور العاملين. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكونجرس يتخذ إجراءات للسماح لموظفيه بالعمل عن بعد بسبب كورونا

على رأسها فيسبوك وتويتر.. شركات تكنولوجية كبرى تغلق مكاتبها بسبب كورونا

بسبب كورونا.. Twitter توجه طلبا لموظفيها حول العالم

لـ كورونا أحكام.. كبرى الشركات العالمية تقرر عمل موظفيها من المنزل

من أوائل الجهات التي اتخذت خطوات سريعة للمواجهة.. كيف تحركت شركات الاتصالات للتصدي لكورونا؟

5 عوامل ساهمت في نجاح قطاع الاتصالات المصري لمواجهة كورونا.. أدار الأزمة بشكل ممنهج وعلمي.. توفير سعات إضافية لباقات الإنترنت بنسبة ٢٠%.. زيادة عدد مكاتب البريد المسائية لـ2000

ترشيحاتنا

دول عربية تعلن الحظر الشامل خلال عيد الفطر

خروج أصغر طفل مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى عزل الطود بالأقصر.. صور

سلة الغذاء في مصر.. أحمد موسى يكشف عن مشروعات تنمية سيناء للاكتفاء الذاتي

خالطت 12 نائبا.. وكيل النواب يكشف تفاصيل جديدة عن البرلمانية المصابة بكورونا

حفيدة عشيقها.. امرأة تعذب طفلة معاقة حتى الموت.. صور

البنك الأهلي يعلن فرص عمل جديدة للخريجين.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خروج أصغر طفل مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى عزل الطود بالأقصر.. صور

حفيدة عشيقها.. امرأة تعذب طفلة معاقة حتى الموت.. صور

الشوفان بالفواكه .. أفضل وجبة صحية للسحور