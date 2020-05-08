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تكنولوجيا

فيسبوك: مد فترة عمل الموظفين من المنزل لنهاية عام 2020

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:01 ص
فيسبوك: مد فترة عمل
فيسبوك: مد فترة عمل الموظفين من المنزل لنهاية عام 2020
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قسم التكنولوجيا
يلتزم العديد من سكان العالم حاليًا بإجراءات العزل الصحى والقيام بالعمل من المنزل بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد COVID-19، وخصوصا مع ارتفاع أعداد المصابين فى جميع أنحاء العالم بشكل ملحوظ.

وبحسب ما ذكره موقع موقع ذا فيرج التقنى فإن شركة فيسبوك Facebook سوف تسمح للموظفين بالعمل من المنزل حتى نهاية عام 2020، ولا تتوقع إعادة فتح مكاتبها قبل 6 يوليو.

ونشرت قناة CNBC الخبر لأول مرة وقالت إن الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج سيصدر إعلانًا رسميًا اليوم،، حيث كانت عملاق التواصل الاجتماعي من أولي شركات التكنولوجيا التي بدأت تطلب من الموظفين العمل عن بعد للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت فيسبوك أن هناك مجموعة من العوامل التي يبنى عليها هذا القرار، مثل معلومات من منظمة الصحة العالمية، وأكدت أنها ستواصل دفع أجور العاملين.

وشهدت شركة فيسبوك زيادة كبيرة في عدد المستخدمين خلال فترة انتشار فيروس كورونا، حيث تضاعفت الرسائل و المكالمات الهاتفية عبر التطبيق أكثر من الضعف حول العالم.  

وفى وقت سابق، أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك أنه سيلغي أي أحداث ومؤتمرات تتضمن أكثر من 50 شخص حتى نهاية شهر يونيو 2021، و أن الشركة ستنفذ سياستها المتمثلة في عدم سفر الموظفين حتى 30 يونيو.
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