كورونا في خدمة رجال الأعمال.. 10 شركات زادت إيراداتهم إلى 55 مليار دولار في أسبوع

بعد أسابيع قليلة من تفشى فيروس كورونا، تزامنت المرحلة الأولى من تفشى الفيروس في الولايات الأمريكية مع تغير العادات الشرائية للمواطنين الأمريكيين، حيث أدت إلى مكاسب ضخمة لشركات البيع بالتجزئة مثل أمازون و وول مارت وغيرها.





وأدت إجراءات العزل المنزلى وقضاء الأوقات الطويلة فى المنزل إلى زيادة أرباح شركات البث التليفزيونى مثل نتفليكس ، وأدى هذا إلى ارتفاع كبير في أرباح 10 رجال أعمال ليصل إجمالى مكاسبهم في أسبوع إلى 55 مليار دولار أمريكى.

















وارتفعت أرباح أغنى شخص في العالم، جيف بيزوس، المدير التنفيذى لشركة أمازون إلى أكبر ارتفاع حيث زادت أسهم الشركة إلى 18%.





كما ساعد قرار توظيف أكثر من 75 ألف عامل في الشركة إلى زيادة قدرها 7.1 مليار دولار في أسبوع، حيث أعلنت الشركة أنها ستقوم بتوظيف نحو 75 ألف عامل إضافي في منشآتها، ضمن تغطية 100 ألف وظيفة جديدة، أجبرتها عليها الظروف الجديدة بسبب تفشى فيروس كورونا.





كما ارتفعت أسهم شركة وول مارت Walmart للبيع بالتجزئة، حيث ارتفعت أسهمها إلى 9% خلال أسبوع بمقدار 3.8 مليار دولار.









وذكرت مجلة فوربس رجال الأعمال العشرة الذين زادت أرباحهم إلى أكثر من 55 مليار دولار في أسبوع من 9 إبريل إلى 16 إبريل الحالى، وهم:





1- جيف بيزوس Jeff Bezos والمالك لشركة أمازون زادات إيرادات شركته من 145 مليار دولار أمريكى إلى 20.3 مليار.









2- ماكينزى بيزوس MacKenzie Bezos ، وهى زوجة رجل الأعمال وأغنى رجل في العالم جيف بيزوس المالك لشركة أمازون، وزادت ثروتها إلى 47.2 بزيادة قدرها 7.1 مليار دولار أمريكى.





3- إيلون ماسك Elon Musk، والمالك لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية ، وزادت إيرادات الشركة إلى38.1 مليار دولار أمريكى بزيادة قدرها 6.1 مليار دولار.









4- أليس والتون Alice Walton وهى مالكة شركة وول مارت للبيع بالتجزئة ، وزادت إيرادت شركتها إلى 57.9 مليار دولار أمريكى بزيادة قدرها 3.8 مليار دولار.









5- جيم والتون Jim Walton، وهو الابن الأصغر لمؤسس شركة وول مارت، سام والتون، ووصلت إيرادته أسهمه في الشركة إلى 58.1 مليار دولار أمريكى.









6- روب والتون Rob Walton ، الابن الأكبر لمؤسس شركة وول مارت، سام والتون، حيث زادت ثروته إلى 57.6 مليار دولار أمريكى.





7- ستيف بالمر Steve Ballmer ، رجل الأعمال والمستثمر والمدير التنفيذى السابق لمايكروسوفت ، زادت ثروته إلى 63.5 مليار دولار أمريكى بزيادة قدرها 3.5 مليار دولار.





8- كولن هوانج Colin Huang Zhen ، رائد أعمال صينى، وزادت ثروته إلى 23.4 مليار دولار أمريكى بزيادة 2.1 مليار دولار.





9- لارى بايدج Larry Page، المدير التنفيذى السابق لشركة Alphabet المالكة لشركة جوجل، وزادت ثروته إلى 57.6 مليار دولار أمريكى بزيادة 2.1 مليار دولار.









10- William Lei Ding وليام لى دينج، رجل اعمال صينى ومستثمر، وزادت ثروته إلى 22.4 مليار دولار أمريكى بزيادة 2 مليار دولار.



