بعد أمازون.. شركة وول مارت الأمريكية تطلب من موظفيها ارتداء الأقنعة

طلبت شركة وول مارت الأمريكية الشهيرة للبيع بالتجزئة من جميع موظفيها خاصة عمال التوصيل، ارتداء كمامات طبية أو أقنعة وجه للحد من تفشى فيروس كورونا.





كما شجعت الشركة العالمية من جميع مشتريها وعملائها ارتداء الكمامات الطبية أيضا، وقامت بتغيير سياستها لإرتداء الكمامات الطبية من اختيارية إلى إلزامية لجميع عمال التوصيل بالإضافة إلى موظفيها الموجودين في المتاجر.









وفقا لصحيفة USA Today فإن قرار الشركة جاء بناء على تعليمات من المركز الأمريكى للوقاية و السيطرة على الأمراض CDC ، وذلك في خطوة من الشركة للسيطرة على فيروس كورونا.





وفي وقت آخر أعلنت شركة أمازون الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية عن استخدامها للكاميرات الحرارية فى مخازنها، لفحص العمال فى حالة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد covid-19 الذى اجتاح معظم دول العالم.





وبحسب رويترز، تعد كاميرات التصوير الحراري أسرع فى استخدامها من أجهزة قياس الحرارة عن طريق الجبين، والتي سبق وتم استخدامها من قبل أمازون للكشف عن موظفيها.





ويعتبر الهدف من استخدام الكاميرات الحرارية هو التعامل بطريقة أكثر فعالية فى بعض المواقع والمخازن التابعة للشركة، والحفاظ على حياة موظفيها حتى لا يكونوا سببًا فى تفشي كورونا المستجد بينهم، وبالتالى كبح جماحه بعد إصابته لأكثر من 2 مليون شخص فى العالم.





وسيخضع الموظفون بشكل يومى لإختبارات لدرجة الحرارة وفحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كوروناوهى الإجراءات التى أقرتها الشركة في 31 مارس الماضى.























