بسبب كورونا.. جوجل تعفي المنصات الإخبارية من رسوم الإعلانات

قالت شركة Alphabet المالكة لشركة جوجل، إنها ستتنازل عن الرسوم المفروضة على ناشري الأخبار التى تحددها الشركة للإعلانات التي يتم عرضها على صفحاتها أو مواقعها على الإنترنت لخمسة أشهر قادمة.





وفي الوقت الذى سحب فيه معظم المعلنين ميزانياتهم التسويقية خاصة في الصحف المطبوعة، بسبب الأزمة الاقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا، قررت جوجل التنازل عن كل الرسوم المفروضة على المنصات الإخبارية الإلكترونية لتخفيف العبء عليها.









وبحسب وكالة رويترز فإن شركة جوجل قالت إنها إضافة إلى تخليها عن جمع الرسوم إلا إنها مازالت تعمل على طرق أخرى لتوفير الدعم المالي للمنظمات الإخبارية.





وذكر مدير الإعلانات في شركة جوجل إن الشركة تقوم بفرض رسوم مالية على المنصات الإخبارية الإلكترونية لكل ألف خبر وتعتبر هذه الرسوم ليست بالمبالغ الكبيرة وإنما هى مبالغ بسيطة.





أما بالنسبة للمنصات الإخبارية الأصغر فتعتبر عملية تحصيل الرسوم فيها صبه معدومة لأنها نسبة قليلة للغاية.