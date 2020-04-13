جوجل تتيح تطبيق مهم على كل الهواتف مجانا

قامت شركة جوجل بإتاحة تطبيقها Google Phone الخاص بالاتصال لجميع الهواتف التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد، بعد أن كان مخصصا فقط لهواتفNexus و Pixel وAndroid One .

ووفقا لموقع Android Police فقد أتاحت جوجل التطبيق الآن لكل هواتف أندرويد من تحميله مجانا من على متجر Google Play Store الخاص بجوجل، بحيث يستفيد أكبر عدد ممكن من المستخدمين خاصة الذين يتعرضون لاتصالات كثيرة بسبب عملهم، مما يوفر عليهم جهد كبير.





وتطبيق Google Phone هو تطبيق اتصال يمكن المستخدمين من الوصول إلى قوائم الاتصال الخاصة بهم عند الاتصال أو تلقي المكالمات ويتميز بنظام ذكى يمكنه من تحديد جهات الاتصال و توفير معلومات عن المتصلين.





ومن ضمن مزايا تطبيق Google Phone أنه يتيح للمستخدمين استخدام هوية المتصل من دليل الهاتف الخاص بجوجل ، وبهذه الطريقة، عندما تتلقى مكالمة، ستتعرف تلقائيا عليها إذا كان رقم المستخدم على جوجل





كما يتيح التطبيق للمستخدمين منع المكالمات التي لا يريدوها بسهولة، والتحقق من البريد الصوتي الخاص بهم، كما يمكنهم من الوصول تلقائيا إلى الأماكن القريبة ومعلومات الاتصال بها عند البحث عن خدمة معينة.



