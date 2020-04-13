AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

جوجل تتيح تطبيق مهم على كل الهواتف مجانا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:00 ص
جوجل تتيح تطبيق مهم
جوجل تتيح تطبيق مهم على كل الهواتف مجانا
Advertisements
ندى على
قامت شركة جوجل بإتاحة تطبيقها Google Phone الخاص بالاتصال لجميع الهواتف التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد، بعد أن كان مخصصا فقط  لهواتفNexus و Pixel وAndroid One . 
 
ووفقا لموقع Android Police فقد أتاحت جوجل التطبيق الآن لكل هواتف أندرويد من تحميله مجانا من على متجر Google Play Store الخاص بجوجل، بحيث يستفيد أكبر عدد ممكن من المستخدمين خاصة الذين يتعرضون لاتصالات كثيرة بسبب عملهم، مما يوفر عليهم جهد كبير.  

وتطبيق Google Phone هو تطبيق اتصال يمكن المستخدمين من الوصول إلى قوائم الاتصال الخاصة بهم عند الاتصال أو تلقي المكالمات ويتميز بنظام ذكى يمكنه من تحديد جهات الاتصال و توفير معلومات عن المتصلين. 

ومن ضمن مزايا تطبيق Google Phone أنه يتيح للمستخدمين استخدام هوية المتصل من دليل الهاتف الخاص بجوجل، وبهذه الطريقة، عندما تتلقى مكالمة، ستتعرف تلقائيا عليها إذا كان رقم المستخدم على جوجل

كما يتيح التطبيق للمستخدمين منع المكالمات التي لا يريدوها بسهولة، والتحقق من البريد الصوتي الخاص بهم، كما يمكنهم من الوصول تلقائيا إلى الأماكن القريبة ومعلومات الاتصال بها عند البحث عن خدمة معينة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحذير.. 24 تطبيقا خطيرا يجب على مستخدمي أندرويد حذفهم فورا

ماذا يريد المتصل؟.. جوجل ستقوم باطلاعك عن طريق Call Screen

بعد إطلاقه.. تعرف على مزايا تحديث أندرويد 11

تطبيقات تعرضك للخطر إذا استخدمتها بشكل خاطئ .. إليك الحل

قبل العزل الصحي لكورونا .. أفضل تطبيقات فيديو للتواصل

للعزل المنزلي.. أفضل 7 تطبيقات مكالمات فيديو مجانية على ويندوز.. إليك رابط التحميل

ترشيحاتنا

قرار عاجل من وزارة التخطيط بشأن العمالة المتضررة.. تفاصيل

مش في صالح مصر.. قرار تاريخي بشأن سعر النفط من قبل مجموعة أوبك+

بسبب كحة على الهواء.. غياب إعلامية عن التليفزيون المصري أسبوعا

بعد تخطى عدد الإصابات 2000 شخص.. كيف تحمي نفسك من عدوى كورونا؟

الأزهر: امتحانات نهاية العام في موعدها ولن نلجأ لـ الإلكتروني إلا في هذه الحالة

القصة الكاملة لممرض المنوفية المتعافي من الإصابة بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها

احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا

عشان هتحتجيها كتير.. طريقة عمل الكريمة اللباني خطوة بخطوة