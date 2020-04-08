بعد جوجل كروم.. تعرف على ثانى أكثر متصفح استخداما في العالم

منذ فترة، أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، متصفحها الجديد Edge عبر تحديث ويندوز 10، واجتاز نظام التشغيل Microsoft Windows 10 أكثر من مليار مستخدم نشط في وقت، واحتفالاً بهذا نشرت شركة مايكروسوفت مقطع فيديو تشويقي للتصميم الجديد لنظام التشغيل ويندوز 10 ، يعرض ميزات جديدة وتغييرات في واجهة المستخدم.





الآن وبعد هذا التحديث الجذرى من شركة مايكروسوفت، أعلنت شركة NetMarketShare لأبحاث السوق وصول متفصح Microsoft Edge مايكروسوفت إيدج ثانى أكثر متصفح في العالم استخداما، حيث تفوق على متصفح Mozilla Firefox موزيلا فايرفوكس، الذى كان يحتل هذا المركز.





وحصل متصفح مايكروسوفت إيدج على نسبة استحواذ 7.6% متفوقا على متصفح موزيلا فايرفوكس الذى وصلت نسبته ل 7.2%.





ويحتل حتى الآن متصفح Google Chrome جوجل كروم المركز الأول كأكبر وأكثر متصفح يتم استخدامه الأول في العالم، مهيمنا بنسبة 68.5 % .





وكان المتصفح القديم لشركة مايكروسوفت Internet Explorer بمثابة نكسة كبيرة للشركة، حيث لم تعمل الشركة على تحديثه لفترة كبيرة عملت مايكروسوفت في السنوات الأخيرة على تحسين هذا المتصفح، مما دفعها إلى إعادة التفكير مرة أخرى، لتقدم مايكروسوفت إيدج.



