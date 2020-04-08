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تكنولوجيا

بعد جوجل كروم.. تعرف على ثانى أكثر متصفح استخداما في العالم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:01 ص
تعرف على ثانى أكثر
تعرف على ثانى أكثر متصفح استخداما في العالم
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ندى على
منذ فترة، أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، متصفحها الجديد Edge عبر تحديث ويندوز 10، واجتاز نظام التشغيل Microsoft Windows 10 أكثر من مليار مستخدم نشط في وقت، واحتفالاً بهذا نشرت شركة مايكروسوفت مقطع فيديو تشويقي للتصميم الجديد لنظام التشغيل ويندوز 10، يعرض ميزات جديدة وتغييرات في واجهة المستخدم. 

الآن وبعد هذا التحديث الجذرى من شركة مايكروسوفت، أعلنت شركة  NetMarketShare لأبحاث السوق وصول متفصح Microsoft Edge مايكروسوفت إيدج ثانى أكثر متصفح في العالم استخداما، حيث تفوق على متصفح Mozilla Firefox موزيلا فايرفوكس، الذى كان يحتل هذا المركز.  

وحصل متصفح مايكروسوفت إيدج على نسبة استحواذ 7.6% متفوقا على متصفح موزيلا فايرفوكس الذى وصلت نسبته ل 7.2%. 

ويحتل حتى الآن متصفح  Google Chrome جوجل كروم المركز الأول  كأكبر وأكثر متصفح يتم استخدامه الأول في العالم، مهيمنا  بنسبة  68.5 % . 

وكان المتصفح القديم لشركة مايكروسوفت Internet Explorer بمثابة نكسة كبيرة للشركة، حيث لم تعمل الشركة على تحديثه لفترة كبيرة عملت مايكروسوفت في السنوات الأخيرة على تحسين هذا المتصفح، مما دفعها إلى إعادة التفكير مرة أخرى، لتقدم مايكروسوفت إيدج. 

ومؤخرا حصل تطبيق Microsoft Teams على زيادة فى أعداد مستخدميه التى وصلت إلى 12 مليون مستخدم حول العالم، في أسبوع، وذلك بفضل الإجراءات التى اتخذتها الشركات في معظم دول العالم، بإقرار العمل من المنزل، كجزء من خطة لمواجهة تفشى فيروس كورونا.  
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