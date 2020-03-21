احتفالا بمليار مستخدم حول العالم.. مايكروسوفت تستعرض التصميم الجديد لـ ويندوز 10

مايكروسوفت مقطع فيديو تشويقي للتصميم الجديد لنظام التشغيل اجتاز نظام التشغيل Microsoft Windows 10 أكثر من مليار مستخدم نشط في وقت سابق من الأسبوع الحالي، واحتفالا بهذا نشرت شركةمقطع فيديو تشويقي للتصميم الجديد لنظام التشغيل ويندوز 10 ، يعرض ميزات جديدة وتغييرات في واجهة المستخدم.





بمايكروسوفت بانوس باناي "Panos Panay"،على موقع إنستجرام مقطع فيديو، كشف عن التغييرات التي ستأتي على واجهة المستخدم في قائمة "ابدأ Start". وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، نشر رئيس قسم الأجهزة وويندوزبانوس باناي "Panos Panay"،على موقع إنستجرام مقطع فيديو، كشف عن التغييرات التي ستأتي على واجهة المستخدم في قائمة "ابدأ Start".





وتخطط مايكروسوفت لتقليل ألوان الواجهة في قائمة "ابدأ"، لتبسيط وتسهيل البحث عن التطبيقات.





ويندوز 10 ، لتضيف المزيد من القوائم الحديثة، ويشمل ذلك تطبيق Files. كما يظهر في الفيديو أن الشركة تعمل على تحسين نظام التصميم Fluent Design الخاص بها في نظام، لتضيف المزيد من القوائم الحديثة، ويشمل ذلك تطبيق Files.





أقرأ أيضاً:





ويتضمن الفيديو أيضا العديد من التغييرات التي تعتزم مايكروسوفت إجراءها على رموز ويندوز التي طرحتها الشركة مؤخرا، ثم إن مايكروسوفت بدأت تدريجيا في تحديث تطبيقات ويندوز 10 ، مع أيقونات ملونة وجديدة قبيل جهدها الأكبر لتحديث نظام التشغيل مع نظام Windows 10x المخصص للأجهزة الثنائية الشاشة، مثل Surface Neo.





ويأتي الفيديو التشويقي قبل أيام من حدث مايكروسوفت الرقمي المقرر في 30 مارس الجاري، حيث ستعلن عن اشتراكات للمستهلكين من خدمتها المكتبية Microsoft 365، ومن المتوقع أن تدمج مايكروسوفت تطبيقات Office و Microsoft Teams، ومدير لكلمات المرور، وبعض المزايا العامة الموجهة للمستهلكين في اشتراك شهرى.