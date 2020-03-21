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تكنولوجيا

احتفالا بمليار مستخدم حول العالم.. مايكروسوفت تستعرض التصميم الجديد لـ ويندوز 10

السبت 21/مارس/2020 - 07:01 ص
ويندوز 10
ويندوز 10
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شيماء عبد المنعم
اجتاز نظام التشغيل Microsoft Windows 10 أكثر من مليار مستخدم نشط في وقت سابق من الأسبوع الحالي، واحتفالا بهذا نشرت شركة مايكروسوفت مقطع فيديو تشويقي للتصميم الجديد لنظام التشغيل ويندوز 10، يعرض ميزات جديدة وتغييرات في واجهة المستخدم.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، نشر رئيس قسم الأجهزة وويندوز بمايكروسوفت بانوس باناي "Panos Panay"،على موقع إنستجرام مقطع فيديو، كشف عن التغييرات التي ستأتي على واجهة المستخدم في قائمة "ابدأ Start".

وتخطط مايكروسوفت لتقليل ألوان الواجهة في قائمة "ابدأ"، لتبسيط وتسهيل البحث عن التطبيقات. 

كما يظهر في الفيديو أن الشركة تعمل على تحسين نظام التصميم Fluent Design الخاص بها في نظام ويندوز 10، لتضيف المزيد من القوائم الحديثة، ويشمل ذلك تطبيق Files.

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ويتضمن الفيديو أيضا العديد من التغييرات التي تعتزم مايكروسوفت إجراءها على رموز ويندوز التي طرحتها الشركة مؤخرا، ثم إن مايكروسوفت بدأت تدريجيا في تحديث تطبيقات ويندوز 10 ، مع أيقونات ملونة وجديدة قبيل جهدها الأكبر لتحديث نظام التشغيل مع نظام  Windows 10x المخصص للأجهزة الثنائية الشاشة، مثل Surface Neo.

ويأتي الفيديو التشويقي قبل أيام من حدث مايكروسوفت الرقمي المقرر في 30 مارس الجاري، حيث ستعلن عن اشتراكات للمستهلكين من خدمتها المكتبية Microsoft 365، ومن المتوقع أن تدمج مايكروسوفت تطبيقات Office و Microsoft Teams، ومدير لكلمات المرور، وبعض المزايا العامة الموجهة للمستهلكين في اشتراك شهرى.
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