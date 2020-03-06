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تكنولوجيا

مايكروسوفت تختبر تصميما جديدا لواجهة Windows 10

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:00 ص
مايكروسوفت ويندوز
مايكروسوفت ويندوز 10
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة مايكروسوفت "Microsoft" عملاق صناعة البرمجيات في العالم، عن تصميم جديد لواجهة ويندوز 10 الرئيسية، تنوى تطبيقه مع إضافة بعض الخلفيات التى يفضلها المستخدمين فى التحديث القادم. 

وأوضحت مايكروسوفت الأمريكية  أنها تراعى فى التحديثات اختيار الألوان والأشكال البسيطة، التى تكون أكثر تناسق لسهولة التنقل بين الأيقونات.

ووفقًا لما ذكره موقع " ذا فيرج " التقنى، فإن الشركة لم تقم بتغير شكل قائمة Start  منذ خمس سنوات كاملة عندما أعلنت أول نسخة من Windows 10 .

وتظهر  قائمة Start في نظام Windows 10x مختلفة تمامًا عن القائمة الموجودة في إصدار سطح المكتب Desktop من ويندوز 10، بحيث تتضمن تطبيقات يمكن تغيير مكانها. 

وأصبح التصميم الجديد لنظام التشغيل موضع تركيز المستخدمين فى جميع أنحاء العالم  بعد أن قامت مايكروسوفت في تسريب صور أيقونات ويندوز 10  الملونة.
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