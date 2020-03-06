مايكروسوفت تختبر تصميما جديدا لواجهة Windows 10

كشفت شركة مايكروسوفت "Microsoft" عملاق صناعة البرمجيات في العالم، عن تصميم جديد لواجهة ويندوز 10 الرئيسية، تنوى تطبيقه مع إضافة بعض الخلفيات التى يفضلها المستخدمين فى التحديث القادم.





وأوضحت مايكروسوفت الأمريكية أنها تراعى فى التحديثات اختيار الألوان والأشكال البسيطة، التى تكون أكثر تناسق لسهولة التنقل بين الأيقونات.





ووفقًا لما ذكره موقع " ذا فيرج " التقنى، فإن الشركة لم تقم بتغير شكل قائمة Start منذ خمس سنوات كاملة عندما أعلنت أول نسخة من Windows 10 .





وتظهر قائمة Start في نظام Windows 10x مختلفة تمامًا عن القائمة الموجودة في إصدار سطح المكتب Desktop من ويندوز 10، بحيث تتضمن تطبيقات يمكن تغيير مكانها.



