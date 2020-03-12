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تكنولوجيا

مايكروسوفت تحذر عملائها من تحديث Windows 10..لهذا السبب

الخميس 12/مارس/2020 - 08:10 ص
مايكروسوفت ويندوز
مايكروسوفت ويندوز 10
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قسم التكنولوجيا
في محاولة لتفادى الكثير من مشاكله، أصدر عملاق التكنولوجيا الأمريكي مايكروسوفت تحديثا جديدا لنظام التشغيل Windows 10 نهاية فبراير الماضي، للتغلب على شكاوي المستخدمين حول سوء أدائه خلال عمليات البحث، وأوامر الطباعة، و حتى أداء البطارية.

لكن جاءت النتائج على عكس ما توقعته الشركة، إذ تسبب التحديث الجديد منذ اللحظة الأولى لانطلاقه فى مشاكل أكثر تعقيدًا، وأبلغ الكثير من المستخدمين عن صعوبات التعطيل المتكرر، وضعف الصوت و الأداء بشكل عام ، التي باتت تواجههم بشكل يومي منذ تثبيت النسخة المحدثة على أجهزتهم.

ولسوء الحظ عانى الكثير من الأشخاص الآن الذين قامو بتحميل التحديث الى العديد من المشكلات الصعبة، مثل وجود شاشة معتمة زرقاء .

من جانبها، أقرت الشركة بالمشاكل التى تعترى نسختها الجديدة، فأصدرت بيانا إلى عملائها عبر العالم ، قائلة " نحن على علم بالمشاكل التى تواجهكم منذ تثبيت التحديث الأخير لـ "Windows 10".

وهو الأمر الذى أكدته صحيفة اكسبريس البريطانية بأن شركة مايكروسوفت تطلب من مستخدميها بالغاء تثبيت تحديث KB4535996 " لما يسببه من أضرار للأجهزة . 

لذا فإذا كنتم تتعرضون لأعطال متكررة تتعلق بهذا التحديث، يمكنكم إلغاءه "، موضحة أن ذلك التحديث " اختياريا " ، ولا يجري تثبيته بشكل تلقائى على أجهزة الكمبيوتر. 
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