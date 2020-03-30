مشكلة في Windows 10 تهدد ملايين الأجهزة

كشفت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية عملاقة صناعة البرمجيات فى العالم عن اكتشاف مشكلة فى أحدث نظام تشغيل لها Windows 10، تتسبب فى منع عمل برامج Office 365 وMicrosoft Teams وOutlook على الإنترنت بصورة طبيعية.





وبحسب موقع تيك رادار التقنى، جاءت برامج العمل الأخرى بنفس المشكلة، الأمر الذى سيشكل عائقًا ضخمًا لملايين الموظفين حول العالم، الذين يعتمدون على هذه البرامج فى العمل من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا.





وكشفت مايكروسوفت أن المشكلة التى تمنع تلك البرامج من الاتصال بالإنترنت في جميع إصدارات Windows 10 التى دعمت تحديث شهر مايو الماضى، والذى كان يحمل إسم KB4535996.





ونفس الأمر سيظهر عند الإستعانة بالإتصال بشبكة بشبكة VPN والعكس، حيث تظهر عملية الإتصال بالإنترنت محدودة تمامًا، الأمر الذى يعيق الموضوع تمامًا.





ولإنقاذ الموقف تجهز مايكروسوفت لتوفير تحديث جديد فى أول أبريل القادم، ولحين إصدار هذا التحديث نصحت مايكروسوفت مستخدمي ويندوز بإعادة تشغيل الجهاز لحل المشكلة.