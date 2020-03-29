واتساب الذهبي 2020 whatsapp gold يجلب تحديثا جديدا للأندرويد.. إليك رابط التحميل

واتساب "، إذ يحتوي واتس اب الذهبي على جميع ميزات الإصدار الأصلي بالإضافة إلى العديد من الميزات المضافة من قبل مطوريه. يعتبر واتساب الذهبي whatsapp gold، أحد أشهر التطبيقات المعدلة من تطبيق المراسلة الفورية التابع لفيسبوك ""، إذ يحتوي واتس اب الذهبي على جميع ميزات الإصدار الأصلي بالإضافة إلى العديد من الميزات المضافة من قبل مطوريه.





وإلى جانب الميزات الأساسية المتوفرة في واتساب الأساسي مثل إرسال الرسائل النصية، والوسائط مثل الصور والفيديوهات وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، يتوفر بعض المميزات التي لا توجد في تطبيق واتساب المملوكة لفيسبوك.





واتساب الدهبي whatsapp gold

ويتميز whatsapp gold، بالعديد من المزايا التى تمنح المستخدمين المزيد من إعدادات الخصوصية، حيث يتفوق التطبيق المعدل عن التطبيق الأصلي بعدة ميزات هامة تناسب مع المستخدمين بشكل أفضل من السابق، ويقدم التطبيق خواص متعددة بشكل كامل.





مميزات الواتساب الذهبي whatsapp gold

ومن بين هذه المميزات خاصية إخفاء الظهور، وإمكانية عدم عرض الصور والفيديو من الاستديو، ومن أبرز ما يميز whatsapp gold عن التطبيقات الأخرى، هي خاصية تمكنك من مشاهدة جميع الرسائل المحذوفة من قبل المرسل في اي وقت، إلى جانب ميزة إخفاء علامات القراءة بااللون الازرق والتي تظهر عند قراءة رسائل، وعدم إظهار جاري الكتابة.





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تعديلات إضافية لتطبيق واتس اب الذهبي

يجلب التحديث الأخير بواتساب الذهبي whatsapp gold2020، العديد من المزايا التى تجعله منافسا قويا لواتساب الأخضر، والتي من بينها رفع الحظر عن الأرقام التى تستخدم النسخ المعدلة من تطبيق واتساب الأصلي.





تحديث واتساب الذهبي الأخير whatsapp gold

ويأتي تحديث النسخة التي تحمل إصدار رقم 2.19.216، ميزة رائعة لخاصية الحالة، حيث يمكن للمستخدمين نشر مقاطع فيديو أطول من الحد الأدنى والموجودة في واتساب الأصلي مدتها 30 ثانية.





وإلى جانب ذلك، إمكانية فصل الإنترنت عن الواتس اب، ومن ضمن تحديثات الخصوصية ميزة إخفاء الظهور، ومنع حذف الرسائل، وإمكانية مشاهدة حالات جهات اتصالك سرا، ومنع إظهار الرسالة ومحاولة تحميل الحالة، بالإضافة إلى قفل المحادثة برقم سري، وتشغيل التسجيلات بشكل تلقائي.



