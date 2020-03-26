واتساب الأزرق بلس 2020 whatsapp plus يجلب تحديثا جديدا للأندرويد.. إليك رابط التحميل

واتساب " المملوك لشركة فيسبوك ، والذي عكف عليه المطورين لإضافة ميزات محدثة كليا ليست متوفرة في التطبيق الرئيسي. يعد تطبيق واتساب الأزرق WhatsApp Plus ، أحد النسخ المعدلة من خدمة التراسل الفوري الشهيرة "" المملوك لشركة، والذي عكف عليه المطورين لإضافة ميزات محدثة كليا ليست متوفرة في التطبيق الرئيسي.





ويتميز whatsapp plus ، بالعديد من المزايا التى تمنح المستخدمين المزيد من إعدادات الخصوصية، حيث يتفوق التطبيق المعدل عن التطبيق الأصلي بعدة ميزات هامة تناسب مع المستخدمين بشكل أفضل من السابق، ويقدم التطبيق خواص متعددة بشكل كامل، والتى من بينها:





واتساب الأزرق بلس WhatsApp Plus





هو أحد تطبيقات التراسل الفوري التي تحظى بشعبية كبيرة، ومن أبرز مميزات التطبيق أنه لا يحتل مساحة كبيرة من مساحة الهاتف، حيث يأتي التطبيق بحجم 34 ميجابايت، ويمكن تثبيته على هواتف أندرويد قليلة المواصفات أو قليلة المساحة.





مميزات الواتساب الأزرق WhatsApp Plus





بالإضافة إلى الميزات المتوفرة في التطبيق الأساسي، يتميز واتساب المعدل بإمكانية إخفاء وقت الظهور وعلامات القراءة الخاصة بالمحادثات، وإلى جانب تحديد وقت الإخفاء بالتاريخ والوقت المضبوط مسبقا في ميزة القصص.





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ومن بين تلك الميزات المتوفرة في التطبيق المملوك لفيسبوك، إمكانية تغيير الألوان والخلفيات المناسبة، ومن أهم ميزات الخصوصية واتساب الأزرق والتى تجعله يحظى بشعبية كبيرة، هي ميزة تتيح للمستخدمين قفل أي محادثة برقم سري، ويمنح واتساب الأزرق مستخدميه أيضًا إمكانية تغيير خطوط الكتابة داخل المحادثات.





تعديلات إضافية لتطبيق واتس اب الأزرق





ومن بين المزايا التى يبحث عنها مليارى مستخدم لتطبيق واتساب الأساسي، هى استعادة الرسائل المحذوفة، ويتيح واتساب الأزرق إمكانية استعادة الرسائل التي تم حذفه ضمن إعدادات التطبيق.





ويمكن أيضا لمستخدمي واتساب الأزرق، إخفاء الوسائط من الصور والفيديو، إلى جانب إمكانية حفظ المحادثة في ملف مضغوط والرجوع إليها في أى وقت.



