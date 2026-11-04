تطوير محطة مياه الجلاء المرشحة بطنطا بتكلفة 115 مليون جنيه

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها أعمال إعادة تأهيل وتطوير محطة مياه الجلاء المرشحة بمدينة طنطا، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة، والوقوف على نتائج التعاون المشترك في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي،جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، الدكتور محمود عبدالرحمن سعد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

واستمع المحافظ والسفيرة إلى شرح تفصيلي حول أعمال التطوير التي نُفذت بالمحطة، والتي بلغت تكلفتها 115 مليون جنيه، ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي IWSP، الممول بالشراكة بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، من خلال بنك التعمير الألماني KfW، وبمشاركة وكالة التنمية الفرنسية AFD وبنك الاستثمار الأوروبي EIB،وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 51 ألفًا و840 مترًا مكعبًا يوميًا، فيما تصل طاقتها الفعلية إلى 38 ألفًا و880 مترًا مكعبًا يوميًا، وتخدم نحو 300 ألف مواطن بحيي أول وثان مدينة طنطا، بما يسهم في دعم منظومة مياه الشرب وتلبية احتياجات المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تفقد المحافظ والسفيرة مكونات المحطة ومنظومات التشغيل والمعالجة، والتي تضم 3 مروقات و8 مرشحات رملية سريعة وخزانين أرضيين، إلى جانب منظومات حقن الكلور والشبة، ومنظومة كشح الروبة، والمعمل المتكامل لمراقبة ومتابعة عمليات المعالجة وإجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية لضمان جودة المياه المنتجة، حيث حصلت المحطة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM وشهادة سلامة ومأمونية المياه.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية أهمية مشروعات تطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من الخدمات الأساسية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تعظيم الاستفادة من برامج التعاون الدولي والشراكات التنموية، بما يدعم خطط الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.

ومن جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا أيخهورست عن سعادتها البالغة بما شاهدته من أعمال التطوير بمحطة مياه الجلاء المرشحة، معربة عن فخرها بالنتائج التي حققها المشروع، وما أحدثه من تطوير في منظومة مياه الشرب لخدمة نحو 300 ألف مواطن، مشيدة بمستوى التجهيزات والإمكانات الفنية بالمحطة، ومؤكدة أن هذه المشروعات تعكس الأثر الملموس للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وحرص الجانبين على مواصلة التعاون في تنفيذ مشروعات تنموية تحقق تحسينًا حقيقيًا في حياة المواطنين.