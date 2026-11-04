سفير الصين لدى القاهرة: 312.9 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وإفريقيا خلال 9 أشهر

أعلن سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج أن قيمة التجارة بين الصين وإفريقيا بلغت 11 ر312 مليار دولار خلال تسعة أشهر من عام 2026 محققة بذلك زيادة تقدر ب 22 في المائة علي أساس سنوي .

وأضاف في تغريدة علي منصة توتير ( اكس ) أن الصين بدأت منذ أول مايو الماضي في تطبيق سياسة الإعفاء الجمركي الكامل على جميع المنتجات الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية مؤكد مما وفر ظروفًا مواتية لتوسيع الصادرات الإفريقية إلى السوق الصين .

وأوضح أن الصين تعد حاليا أكبر سوق للفراولة المصرية المجمدة و تتاح فرص أكبر أمام المزيد من المنتجات الزراعية المصرية عالية الجودة لدخول السوق الصينية مع استمرار تيسير التجارة بما يوسع آفاق التعاون بين الشركات في مصر والصين .