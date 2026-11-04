أسطوانة واحدة تتحول إلى 3.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة غاز البوتاجاز في طامية

في واقعة تكشف أساليب التلاعب في أسطوانات البوتاجاز والاستيلاء على حقوق المواطنين، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تفريغ أسطوانات الغاز المنزلية وإعادة توزيع محتوياتها على أسطوانات أخرى لتحقيق مكاسب غير مشروعة.



طامية مركز تفريغ الأسطوانات.

وتبين من تفاصيل الواقعة، أن جزءا كبيرا من نشاط التشكيل العصابي كان يتركز في طامية، حيث يتسلم المتهمون أسطوانات الغاز عقب خروجها من مصنع التعبئة التمويني، وتحميلها على السيارات المخصصة لبيعها للجمهور ، ثم ينقلونها إلى منطقة خاصة بهم لتفريغ الغاز الموجود بها، وكانت الأسطوانة الواحدة سعة 12.5 كجم يتم تفريغ محتوياتها ، وتقسيمها على 3 أسطوانات أخرى لتصبح كل أسطوانة تحتوي على نحو ثلث كمية الغاز المقررة بدلا من الكمية الأصلية.

بيع الأسطوانات المغشوشة للمواطنين

وبعد الانتهاء من عملية التفريغ ، وإعادة توزيع الغاز كان المتهمون يعيدون تحميل الأسطوانات على السيارات المخصصة للبيع للمواطنين، وطرحها بالسعر المقرر أو بأسعار أعلى مستهدفين تحقيق أرباح سريعة دون وجه حق على حساب احتياجات المواطنين، وخلال الحملة تعرضت سائقة سيارة التموين للاعتداء أثناء تنفيذ أعمال الضبط وملاحقة التروسيكلات التي تحمل أسطوانات الغاز المسروقة.



تحركات رقابية لضبط المخالفين

من جانبه، أوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية وتشديد الرقابة على الأسواق وأضاف أن الحملة نفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشرافه وعبير العقبي وكيل المديرية وأسفرت عن ضبط التشكيل العصابي المتخصص في تفريغ أسطوانات الغاز وإنقاص أوزانها والتلاعب في محتوياتها بما يمثل غشا تجاريا وإهدارا لحقوق المواطنين.