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تكنولوجيا

واتساب بلس 2020 WhatsApp Plus.. آخر تحديث لـ أندرويد وآيفون

السبت 07/مارس/2020 - 05:00 م
WhatsApp Plus
WhatsApp Plus
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شيماء عبد المنعم
تطبيق WhatsApp Plus، واحد من أبرز  التطبيقات الشائعة التي ينتظرها كثيرون من عشاق خدمة التراسل الفوري واتساب حول العالم، وهو نسخة معدلة كليا من التطبيق الرئيسي المملوك لشركة فيسبوك، لكن بالعديد من الميزات التى تنقص التطبيق الاساسي.

ويضم واتساب بلس WhatsApp Plus،  مجموعة كبيرة من المميزات الهامة التى يطلبها المستخدمون ويقومون بالبحث عنها طول الوقت، والتي تساعد في استخدام التطبيق بشكل أفضل من السابق، ويقدم التطبيق خواص متعددة بشكل كامل، والتي لن تحصل عليها في التطبيق الرسمي.

- مميزات تطبيق WhatsApp Plus:

تطبيق واتساب بلس 2020 آخر تحديث، هو تطبيق يمتلك الكثير من الخواص الهامة ومنها خاصية تشغيل خطين على الهاتف الواحد، وذلك بدون الحاجة لشراء هاتف جديد، كما يوفر التطبيق خاصية العمل رفع حالات كبيرة عن السابق، ويمكن إرسال الملفات والصور بشكل أكبر من السابق.

ويعد تطبيق واتساب بلس، من التطبيقات التي تساعدك في العمل على تغيير الألوان والتحكم في كافة خواص التطبيق، حيث إن التطبيق يساعدك في إجراء المحادثات بداخل القروبات على الواتس بشكل أفضل من السابق، ويوفر لك خواص هامة يجب عليك اكتشافها.

ويعتبر الحصول على تطبيق واتساب بلس WhatsApp Plus، أمرا سهلا للغاية عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للتطبيق من خلال الهواتف الذكية، التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد وios لهواتف آيفون.

وتنزيل واتساب بلس، هو واحد من التطبيقات المجانية المميزة للغاية والتي نالت على استحسان عدد كبير من الأشخاص، ولكن أن يجب يراعى وجود مساحة تخزين كفاية ما يقرب 48 ميجابايت.
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