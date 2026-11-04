المشدد 7 سنوات لـ عاطل شرع في إنهاء حياة شقيق صديقه بالأزبكية

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من عاطل على حكم سجنه المشدد لمدة 15 سنة، بتهمة الشروع في قتل شقيق صديقه بسبب خلافات مالية، وتخفيف العقوبة السجن لـ7 سنوات.

الشروع في قتل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصاب بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه وتبين أنه عاطل، وبحوزته سلاح ناري.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازة السلاح الناري بقصد استخدامه في التشاجر، موضحا أنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين شقيق صديقه بسبب خلافات مالية، فتدخل الأخير على إثرها، فأخرج المتهم سلاحه الناري وأطلق عيارا تجاهه، ما أسفر عن إصابته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.