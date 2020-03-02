AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لحماية خصوصيتك .. 5 أشياء يجب معرفتها في واتساب

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:00 م
لحماية خصوصيتك ..
لحماية خصوصيتك .. 5 أشياء يجب معرفتها في واتساب
Advertisements
ندى على
يضم تطبيق التراسل الفورى WhatsApp واتساب العديد من المستخدمين حول العالم والذين قد وصل عددهم الى حوالى 2 مليار مستخدم، ويقوم المستخدمون بإرسال الرسائل الفورية والصور والفيديو إلى الأصدقاء والأهل حيث يعتبر التطبيق أفضل وأسرع وسيلة في وسائل التواصل الاجتماعى. 

وتعتبر المشكلات الأمنية التى يواجهها المستخدمين، تمثل عوامل قلق للمستخدمين، حيث يتعرض مستخدمو واتساب للعديد من الاختراقات الأمنية، والتى من الممكن أن تكون بعضا من هذه الاختراقات بسبب إساءة أو عدم معرفة استخدام التطبيق بشكل سليم. 


وذكر موقع Hindustan Times بعض النصائح للمستخدمين والتى عليهم اتباعها حتى يحافظوا على خصوصيتهم، وبالتالى تقليل عوامل تعرضهم للخطر. 

1- حدد من يرى صورتك الشخصية 
ويجب على المستخدمين تقييد من يستطيع رؤية صورتهم الشخصية على التطبيق، وذلك لتفادى تحميل الصورة من قبل أشخاص لاتعرفهم، ولتحديد رؤية الصورة لجهات اتصالك فقط عليك الدخول على قائمة الضبط، ثم اضغط على حسابك، و اضغط على الخصوصية،  قم باختيار من يرى رؤية صورتك بالضغط على جهات اتصالك. 

2- قم بتفعيل عوامل الأمان 
وذلك عن طريق الضغط على قائمة الضبط، ثم على حسابك، واضغط على عوامل الأمان، قم بادخال كلمة سر من 6 عناصر، قم بالتأكيد من رمز PIN ، قم بادخال الإيميل ثم قم بتفعيله. 



3- قم بإلغاء خاصية last seen 
حتى تمنع الآخرين من رؤية إذا كنت متصل بالإنترنت أم لا، قم بإلغاء خاصية last seen، وإذهب إلى قائمة الضبط، واضغط على  
last seen ، ثم قم باختيار nobody أو لا أحد، وبالتالى لن يستطيع أحد أن يقوم بإزعاجك. 

4-  قم بتخصيص الإشعارات 
حتى لا يستطيع أحد رؤية إشعاراتك أو الرسائل التى ترسل إليك يمكنك الدخول على قائمة الضبط ، ثم اضغط على الإشعارات أو notification ، وقم بعدم تفعيل الإشعارات. 

5- عليك الانتباه للرسائل الخبيثة 
ويجب عليك الانتباه أن  تطبيق واتساب لا يقوم بارسال الرسائل والصور إلى المستخدمين، فيجب عليك الحذر من الدخول علي روابط لا تعرف مصدرها، ولا تقم بفتحها.  


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميزات خفية لا يعرفها المستخدمون بـ WhatsApp

بالخطوات.. كيف تحفظ بياناتك من الواتساب إلى iCloud من هاتف أيفون.. صور

بحيلة ذكية.. اعرف إزاي تحفظ حالة WhatsApp على هاتفك

بالخطوات.. كيف تحصل على آخر تحديث لـ واتساب على آيفون وأندرويد

بعد توقفه على بعض الهواتف.. 5 خطوات لمواجهة أى عطل واتساب

واتساب يوقف خاصية مهمة على هواتف آيفون وأندرويد

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. الصين تتوصل لعلاج جديد لـ فيروس كورونا

اللي سانده ربنا مبيوقعش.. رسالة غامضة من كهربا لـ الجمهور

فى عيد ميلاده.. سر الهجوم على دانيال كريج بسبب جيمس بوند

بعد تألق علي معلول مع الأهلي.. خالد بيومي يوجه نصيحة لـ أندية الدوري الممتاز

الكمامة وحدها لا تكفي .. 12 حيلة تحميك من فيروس كورونا

سورة تمنع الخلافات الزوجية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

طريقة تحضير القهوة العربية .. الأشهر في السعودية والأردن

حتى لا تؤذيك.. حلول فعالة للتعامل مع الخلافات والضغوط في مكان العمل