لحماية خصوصيتك .. 5 أشياء يجب معرفتها في واتساب

يضم تطبيق التراسل الفورى WhatsApp واتساب العديد من المستخدمين حول العالم والذين قد وصل عددهم الى حوالى 2 مليار مستخدم، ويقوم المستخدمون بإرسال الرسائل الفورية والصور والفيديو إلى الأصدقاء والأهل حيث يعتبر التطبيق أفضل وأسرع وسيلة في وسائل التواصل الاجتماعى.





وتعتبر المشكلات الأمنية التى يواجهها المستخدمين، تمثل عوامل قلق للمستخدمين، حيث يتعرض مستخدمو واتساب للعديد من الاختراقات الأمنية، والتى من الممكن أن تكون بعضا من هذه الاختراقات بسبب إساءة أو عدم معرفة استخدام التطبيق بشكل سليم.









وذكر موقع Hindustan Times بعض النصائح للمستخدمين والتى عليهم اتباعها حتى يحافظوا على خصوصيتهم، وبالتالى تقليل عوامل تعرضهم للخطر.





1- حدد من يرى صورتك الشخصية

ويجب على المستخدمين تقييد من يستطيع رؤية صورتهم الشخصية على التطبيق، وذلك لتفادى تحميل الصورة من قبل أشخاص لاتعرفهم، ولتحديد رؤية الصورة لجهات اتصالك فقط عليك الدخول على قائمة الضبط، ثم اضغط على حسابك، و اضغط على الخصوصية، قم باختيار من يرى رؤية صورتك بالضغط على جهات اتصالك.





2- قم بتفعيل عوامل الأمان

وذلك عن طريق الضغط على قائمة الضبط، ثم على حسابك، واضغط على عوامل الأمان، قم بادخال كلمة سر من 6 عناصر، قم بالتأكيد من رمز PIN ، قم بادخال الإيميل ثم قم بتفعيله.













3- قم بإلغاء خاصية last seen

حتى تمنع الآخرين من رؤية إذا كنت متصل بالإنترنت أم لا، قم بإلغاء خاصية last seen، وإذهب إلى قائمة الضبط، واضغط على

last seen ، ثم قم باختيار nobody أو لا أحد، وبالتالى لن يستطيع أحد أن يقوم بإزعاجك.





4- قم بتخصيص الإشعارات

حتى لا يستطيع أحد رؤية إشعاراتك أو الرسائل التى ترسل إليك يمكنك الدخول على قائمة الضبط ، ثم اضغط على الإشعارات أو notification ، وقم بعدم تفعيل الإشعارات.





5- عليك الانتباه للرسائل الخبيثة

ويجب عليك الانتباه أن تطبيق واتساب لا يقوم بارسال الرسائل والصور إلى المستخدمين، فيجب عليك الحذر من الدخول علي روابط لا تعرف مصدرها، ولا تقم بفتحها.