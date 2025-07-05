النص الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل

كشفت مجلة المجلة، عن النص الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، لإيقاف العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

النص الجديد لاتفاق الهدنة في غزة

وأفادت المجلة ، بأن اتفاق غزة الجديد يأخذ بالاعتبار ملاحظات حماس على نص سابق سلم للطرفين، ويقضي بوقف النار لـ 60 يوما وبموجبه يضمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزام إسرائيل.

وقالت إن النص الجديد للاتفاق ينص على إطلاق سراح 8 رهائن أحياء في اليوم الأول، وتسليم جثث 5 رهائن في اليوم الـ 7، وفي اليوم الـ 30 لاتفاق غزة سيطلق سراح 5 رهائن أحياء.

وأشارت إلى أنه في اليوم الـ 50 لاتفاق غزة سيطلق سراح رهينتين أحياء، إلى جانب تسليم جثث 8 رهائن في اليوم الـ 60.

دخول المساعدات إلى غزة

وفيما يتعلق بالمساعدات، فإن استئناف دخولها إلى قطاع غزة سيبدأ فور بدء اتفاق غزة الجديد، وسيتم ذلك عبر قنوات متفق عليها منها الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

ولفتت إلى أنه سيتم إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 موتى.

وأكدت أن الرئيس الأمريكي ترامب سيعلن شخصيا عن اتفاق غزة الجديد، وسيضمن الالتزام باستمرار مفاوضات غزة بحسن النية للتوصل إلى اتفاق نهائي.