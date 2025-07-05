البوسنة تحيي الذكرى الثلاثين لمذبحة سربرينيتشا

بعد مرور ثلاثة عقود على الإبادة الجماعية في سربرينيتشا، لا يزال أقارب أكثر من 8000 رجل وفتى قتلوا على يد قوات صرب البوسنة يبحثون عن رفاتهم ليدفنونها، مما يكشف عن الندوب المؤلمة التي حفرت عميقا في البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

في 11 يوليو 1995، اقتحمت قوات صرب البوسنة الجيب المسلم الذي يقطنه أكثر من 40 ألف شخص في شرق البوسنة.

في ذلك الوقت، كانت المنطقة "محمية من قبل الأمم المتحدة" - وبها النازحين الذين فروا من الحرب التي استمرت من عام 1992 إلى عام 1995.

أعدمت قوات الجنرال راتكو ملاديتش آلاف الرجال والفتيان قبل دفنهم في مقابر جماعية.

بعد عقود من العمل المضني، تم التعرف على هوية نحو 7000 ضحية ودفنهم بشكل سليم، لكن ما زال نحو 1000 شخص في عداد المفقودين.

وأصبح اكتشاف مقابر جماعية أمرًا نادرًا. وقد عُثر على آخرها عام ٢٠٢١، عندما استُخرجت رفات ١٠ ضحايا على بُعد ١٨٠ كيلومترًا (١١٢ ميلًا) جنوب غرب سريبرينيتشا.

هذا العام، سيتم دفن رفات سبعة ضحايا خلال احتفالات 11 يوليو في مركز سريبرينيتسا-بوتوكاري التذكاري، بما في ذلك رجلين يبلغان من العمر 19 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 67 عامًا.

حكمت المحكمة الجنائية الدولية على ملاديتش، البالغ من العمر 83 عامًا، والزعيم الصربي البوسني السابق رادوفان كارادزيتش، البالغ من العمر 80 عامًا، بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال الصراع الذي خلّف ما يقرب من 100 ألف قتيل. لا يزال كلاهما مسجونًا.