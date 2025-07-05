موعد آذان المغرب اليوم.. دعاء إفطار صائمي يوم عاشوراء

يوافق اليوم السبت، الخامس من يوليو 2025، العاشر من شهر محرم 1447 هجريًا، وهو يوم عاشوراء، الذي يحرص فيه المسلمون في مصر وسائر الدول الإسلامية على الصيام، لما ورد في فضل هذا اليوم من قول النبي محمد ﷺ: "صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله".

وفي ظل التزام الملايين من المسلمين بصيام هذا اليوم المبارك، يزداد البحث عن موعد آذان المغرب، باعتباره لحظة الإفطار التي ينتظرها الصائمون.

موعد آذان المغرب اليوم

تختلف مواقيت أذان المغرب من محافظة لأخرى حسب التوقيت المحلي، وجاءت كالتالي:

القاهرة: 8:01 مساءً

الإسكندرية: 8:09 مساءً

العريش: 7:53 مساءً

السويس: 7:55 مساءً

مواقيت الصلاة في القاهرة - يوم السبت 5 يوليو 2025

الفجر: 4:14 صباحًا

الشروق: 5:59 صباحًا

الظهر: 1:00 مساءً

العصر: 4:36 مساءً

المغرب: 8:01 مساءً

العشاء: 9:34 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية - يوم عاشوراء

الفجر: 4:14 صباحًا

الشروق: 6:02 صباحًا

الظهر: 1:06 مساءً

العصر: 4:44 مساءً

المغرب: 8:09 مساءً

العشاء: 9:44 مساءً.

دعاء النبي عند الإفطار

وفي هذا اليوم المبارك، يحرص كثير من الصائمين على معرفة دعاء النبي ﷺ عند الإفطار، وقد ورد عنه أنه كان يقول: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت»، رواه أبو داود.

كما جاء في السنة النبوية المطهرة أن من السنة أن يسمي الصائم عند بداية طعامه، فإذا أفطر قال: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله»، وهذا أيضًا حديث صحيح رواه أبو داود.

ومن أدعية النبي ﷺ التي يستحب الدعاء بها: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي»، رواه ابن ماجه.

دعاء الإفطار يوم عاشوراء

اللهم اجعلنا في هذا اليوم من المتقين، ووفقنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل قلوبنا معلقة بك، وارزقنا الطمأنينة والسكينة.

اللهم اجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا ممن تحبهم وتغفر لهم وتعتق رقابهم من النار، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك.

اللهم اجعل عيدنا فرحا بطاعتك، وسرورا بمغفرتك، اللهم تقبل منا نسكنا، وضحايانا، وأعمالنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في كل وقت.

اللهم يا واسع الفضل، وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع لنا في أرزاقنا، واغمرنا برحمتك، وأكرمنا بلذة القرب منك.

اللهم قو إيماننا، وطهر قلوبنا، واجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم لا تخرجنا من هذا اليوم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور.

اللهم اجبر خواطرنا، واغسل قلوبنا، وانزع منا كل هم وضيق، وارزقنا الراحة والرضا بقضائك، اللهم اجعل لنا نصيبا من كل خير تنزله.

اللهم اهل علينا الأيام العشر، وادخلها علينا بالأمن واليمن والايمان والسلامة والسلام والإسلام والبر والتقوى والهدى والمغفرة والتوفيق لما تحب وترضى والحفظ مما تسخط غير ضالين ولا مضلين.

اللهم اجعل لنا فيها نصيبا من الرحمة والمغفرة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعتق رقابنا من النار.

اللهم إني اسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شره ومن سوء المحشر ومن شر يوم الحشر.