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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء يوم عاشوراء لقضاء الحاجة.. ردده قبل الإفطار بدقائق

دعاء يوم عاشوراء لقضاء الحاجة
دعاء يوم عاشوراء لقضاء الحاجة
عبد الرحمن محمد

يعد يوم عاشوراء من الأيام المباركة التي يتقرب فيها المسلم إلى الله بالدعاء والذكر، لما فيه من فضل عظيم وأثر بالغ في استجابة الدعاء، وقد ارتبط هذا اليوم بنجاة نبي الله موسى عليه السلام ومن آمن معه من فرعون وجنوده، فكان مناسبة عظيمة لنصر الحق.

لهذا يستحب للمسلمين الإكثار من الدعاء في هذا اليوم الفضيل، والتوسل إلى الله بقلب خاشع موقن بالإجابة.

ويحرص كثير من الصائمين في هذا اليوم على أن يلهج لسانهم بالأدعية المأثورة والذكر الحكيم، طمعًا في نيل الفرج وتيسير الأمور وقضاء الحوائج.

 ويُعتبر ترديد الأدعية التي وردت في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أنفع ما يُقال، وأرجى للإجابة والقبول، لما لها من فضل عظيم وبركة أكيدة.

ومن أفضل ما يُردد في هذا اليوم المبارك: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"، فهذا الذكر هو من خير ما نطق به الأنبياء والرسل، وهو دعاء توحيد وإخلاص يفك الكرب ويقضي الحاجات ويشرح الصدور.

في يوم عاشوراء، فلنجعل ألسنتنا تلهج بالدعاء، ولنجتهد في الطلب من الله بيقين وإخلاص، فإنه يوم تتنزل فيه الرحمات، وتقبل فيه التوبة، وتقضى فيه الحوائج بإذن الله تعالى.

دعاء يوم عاشوراء لقضاء الحاجة

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

«اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك».

اللهم اجبر كسر قلبي جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب. اللهم فوضتك أمري كله، فجمله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وأسألك علما نافعا، وأسألك يقينا صادقا، وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.

«اللهم إني أسالك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسالك الجنة، وأعوذ بك من النار»، وهو الدعاء باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك».

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم فرج كربتي، وآنس وحدتي، واقض حاجتي وحوائج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور.

«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك».

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

«دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت».

اللهم وفقني في كل مراحل حياتي، واغفر لي ذنوبي يارب العالمين، اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين، ونجني من كل ضيق، واجعل لي بعده مخرجا يا أرحم الراحمين.

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، وهي دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له.

دعاء يوم عاشوراء مكتوب

«اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاحوخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك مخبتا إليك أواها منبيا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

«اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا».

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