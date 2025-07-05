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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي
الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي
عبد العزيز جمال

يبحث الملايين عن موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2025 الذي يستمر العمل به 6 أشهر حتى إبريل 2026، ولكن متى يتم تغيير الساعة؟، حيث ستتغير مواقيت الصلاة ويتم تعديل مواقيت وسائل النقل والمدارس وغيرها.

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر 2025 في يوم الجمعة الأخير من أبريل الماضي الذي وافق يوم 25 أبريل ، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة، وبالتالي تغيرت بعض مواعيد الخدمات وفتح وغلق المحلات، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة.

عودة التوقيت الشتوي 2025

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

ويزيد البحث عن موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتطبيقه رسميا ، حيث جرى تطبيق التوقيت الصيفي 2025، في إبريل الماضي وينتظر الكثير تأخير الساعة 60 دقيقة، حيث سيتم إرجاع الساعة على الهواتف وكافة الساعات 60 دقيقة.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2025؟

يبحث البعض عن موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر ومتى يبدأ رسميا يهتم به الكثير ، حيث أن الموعد المحدد لم يتغير، والمقرر شهر أكتوبر وفقا للقانون.

عودة التوقيت الشتوي 2025

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر

ينتظر الملايين من محبي الشتاء موعد التوقيت الشتوي في مصر، وموعد انتهاء التوقيت الصيفي وإرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عندما تدق الساعة 12 صباحا في يوم الجمعة (منتصف ليل الخميس) الذي أعلنت عنه الحكومة في القانون الخاص بالتوقيت الصيفي وهو القانون رقم 24 لسنة 2023.

متى ينتهي التوقيت الصيفي؟

 موعد بدء التوقيت الشتوي 2025  يهتم به الكثير ، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة بدلا من الثانية عشرة ، إذ جرى تقديم الساعة 60 دقيقة يوم 25 أبريل الماضي الجمعة الأخيرة من الشهر ، ويكون موعد انتهاء التوقيت الصيفي ووقف العمل به في الخميس الأخير من أكتوبر المقبل الموافق 30 من الشهر  ، ليبدأ التوقيت الشتوي مع اول ثانية في يوم الجمعة التالي له الموافق 31 أكتوبر، حيث تعود الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الساعة الحادية عشرة مساءً الخميس 31 أكتوبر.

العمل بنظام التوقيت الصيفي

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في 1 مارس 2023، على مشروع قانون لعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي و التوقيت الشتوي، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.

وبحسب مجلس الوزراء، يهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة خلال الصيف، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة والعودة إلى التوقيت الشتوي.

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