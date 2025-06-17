عقوبات مضاعفة للمخالفين.. تفاصيل مواعيد فتح وغلق المحلات حسب التوقيت الصيفي

شغلت مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات التجارية في التوقيت الصيفي، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية لاسيما بعد قرار وزيرة التنمية المحلية.



مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات خلال فصل الصيف



نص قرار وزيرة التنمية المحلية أفاد بأن مواعيد فتح وغلق المحلات بدأ تطبيقه ابتداءً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.



بحسب القرار تبدأ المحال والمولات التجارية العمل بشكل يومي من الساعة الـ 7 صباحًا، حتى الـ 11 مساءً، وتبدأ المطاعم والكافيهات والبازارات العمل، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق في الواحدة صباحًا.

المحلات المستنثاة من المواعيد الصيفية



البقالة

السوبر ماركت

المخابز

الأفران

الأنشطة الليلية مثل:

محلات بيع الفواكه والخضراوات

محلات الدواجن

أسواق الجملة

الصيدليات



عقوبات مخالفي المواعيد الصيفية

نصت المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تنص على أنه «يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه».

وتتضاعف العقوبة، إذ ينص قانون المحال العامة على أنه: ".. وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف".