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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. ابنة محمد فؤاد تتألق في حفل زفافها

أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
آية التيجي

خطفت بسملة ابنة الفنان محمد فؤاد، الأنظار بإطلالة أنيقة ومبهرة خلال حفل زفافها الذي أُقيم وسط أجواء احتفالية راقية، بحضور نخبة من الأهل والأصدقاء، وعدد من نجوم الفن والمجتمع.

تفاصيل إطلالة أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها

وظهرت بسملة، بإطلالة ملكية تمزج بين البساطة والفخامة، حيث ارتدت فستان زفاف أبيض فاخر مرصع بالكامل بالتطريزات البراقة، تميز بأكمام شفافة ناعمة مزينة بالورود البارزة عند الأكتاف، مع قصة ضيقة أبرزت رشاقتها.

وجاء الفستان من قماش التول والدانتيل المطرز يدويًا، مع ذيل طويل أضاف لمسة كلاسيكية جذابة، بتوقيع أحد أشهر المصممين العرب.

وارتدت بسملة طرحة طويلة ومنسدلة، من الشيفون الشفاف، مزينة بتطريز ناعم يتماشى مع تفاصيل الفستان.

واعتمدت بسملة مكياجًا ناعمًا بألوان ترابية، مع لمسة من الهايلايتر لإبراز ملامحها الطبيعية، وشفاه بلون وردي هادئ.

وتركت بسملة شعرها منسدلًا على كتفيها بأسلوب بسيط، مع تثبيت الطرحة خلف الرأس لتمنحها مظهرًا راقيًا وعصريًا.

وظهر مروات زوج ابنة محمد فؤاد بسملة ببدلة سوداء كلاسيكية بتصميم رسمي، مع قميص أبيض وبابيون أسود، ما أضفى على مظهره أناقة تقليدية تتناغم مع فخامة الحفل.

وأُقيم الحفل في إحدى القاعات الفاخرة التي تميزت بديكورات ناعمة باللونين الأبيض والوردي، وتخللته لحظات رومانسية ورقصات مميزة للعروسين على أنغام باقة من الأغاني المختارة.

ولم يتمالك الفنان محمد فؤاد دموعه خلال لحظات زفاف ابنته، حيث بدا عليه التأثر والسعادة، في مشهد لامس قلوب الحضور، ولاقى انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
فستان زفاف أبيض أبنة محمد فؤاد حفل زفافها ابنة الفنان محمد فؤاد بسلمة

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بالصور

إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. ابنة محمد فؤاد تتألق في حفل زفافها

أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها

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