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فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم.. احذر المملح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم.. احذر المملح

فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم
فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم
أسماء عبد الحفيظ

فوائد وأضرار تناول اللب لصحة الجسم، يُعد اللب بأنواعه مثل اللب الأبيض والأسمر ولب البطيخ من أشهر التسالي في العالم العربي الذى يفضلها الكثيرون لمذاقه المميز وسهولة تناوله .

فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم 

 في هذا المقال نتعرف على أبرز فوائد اللب الصحية وكذلك أضراره التي قد تؤثر على الصحة العامة إذا لم يُتناول باعتدال، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

فوائد وأضرار تناول اللب لصحة الجسم

اللب سواء الأبيض أو الأسمر أو لب البطيخ يحتوي على قيمة غذائية عالية ويعتبر من الوجبات الخفيفة المفيدة عند تناوله باعتدال.

مصدر غني بالبروتين النباتي مما يساعد على بناء العضلات ودعم الجسم بالطاقة اللازمة.

يحتوي على نسبة جيدة من الألياف التي تساعد في تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء وتمنح الشعور بالشبع لفترة أطول.

غني بالمعادن مثل الزنك والمغنيسيوم والحديد وهي عناصر ضرورية لصحة العظام وتقوية المناعة والوقاية من فقر الدم.

يحتوي على دهون صحية غير مشبعة مفيدة لصحة القلب والشرايين وتساعد على تقليل الكوليسترول الضار في الجسم.

يدعم صحة الجلد والشعر بفضل احتوائه على فيتامين هـ ومضادات الأكسدة التي تحارب علامات التقدم في العمر وتحافظ على نضارة البشرة.

أضرار تناول اللب

تناول كميات كبيرة من اللب خصوصا المملح قد يسبب ارتفاع في ضغط الدم بسبب نسبة الصوديوم العالية مما يؤثر سلبا على صحة القلب والكلى.

اللب غني بالسعرات الحرارية لذلك الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة في الوزن خاصة عند تناوله بشكل يومي أو أثناء الجلوس لفترات طويلة.

قشر اللب الصلب قد يسبب مشاكل في الهضم لبعض الأشخاص ويؤدي إلى الانتفاخ أو عسر الهضم إذا تم بلعه عن طريق الخطأ.

الإفراط في تناول اللب المملح يجهد الكلى وقد يسبب تراكم الأملاح في الجسم ما يزيد من خطر الإصابة بحصى الكلى.

طريقة كسر اللب باستخدام الأسنان قد تؤدي إلى تلف أو ضعف في مينا الأسنان على المدى الطويل مما يزيد من فرص الإصابة بالتسوس.

اللب فوائد وأضرار تناول اللب فوائد وأضرار تناول اللب لصحة الجسم اللب الأبيض والأسمر أضرار تناول اللب فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم

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