عادات يومية تضعف قلبك بصمت.. احذر القيام بها

يُعد القلب من أهم عضلات الجسم وأكثرها حيوية، إذ يعمل بلا توقف لضخ الدم وتغذية الأعضاء. لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن بعض العادات اليومية الشائعة قد تضعف عضلة القلب تدريجيًا، دون أي أعراض واضحة في البداية.

عادات تُضعف عضلة القلب دون أن تدري

ولا يشتكي القلب بصوت عالٍ، لكنه يتأثر بصمت. لذا يجب الاهتمام بالتفاصيل اليومية البسيطة والتي قد تكون مفتاحًا لحمايته من الإرهاق والضعف.

وهناك 6 عادات يجب الحذر منها للحفاظ على قوة القلب وصحته، ووفقًا لما نشره موقع Health وEverydayHealth، وتشمل ما يلي:

عادات تُضعف عضلة القلب دون أن تدري

ـ قلة الحركة والخمول البدني:

الابتعاد عن ممارسة الرياضة أو النشاط اليومي يقلل من كفاءة القلب في ضخ الدم، مما يؤدي إلى ضعف تدريجي في عضلته.

لذا يجب ممارسة 30 دقيقة من الحركة يوميًا، حتى ولو كانت مشيًا خفيفًا.

عادات تُضعف عضلة القلب دون أن تدري

ـ السهر وقلة النوم:

النوم أقل من 7 ساعات يوميًا يرفع ضغط الدم ويزيد من مستويات التوتر، ما يضع عبئًا إضافيًا على القلب.

لذا يجب الحصول على نوم منتظم وعميق من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة.

عادات تُضعف عضلة القلب دون أن تدري

ـ الإجهاد المزمن والتوتر:

الإجهاد المستمر يرفع مستويات هرموني الكورتيزول والأدرينالين، مما يسرّع ضربات القلب ويزيد من ضغط الدم، وكلها عوامل تؤدي لأمراض القلب.

لذا جرب تمارين التنفس أو التأمل للتخفيف من التوتر اليومي.

عادات تُضعف عضلة القلب دون أن تدري

ـ الجلوس لفترات طويلة:

الجلوس لساعات طويلة دون حركة يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى لدى الأشخاص النشيطين.

لا انهض وتحرك قليلاً كل ساعة على الأقل.

عادات تُضعف عضلة القلب دون أن تدري

ـ الإفراط في تناول الملح:

استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو من أهم عوامل الخطر المرتبطة بصحة القلب.

لذا حاول تقليل الملح في طعامك واختَر البدائل الصحية.

عادات تُضعف عضلة القلب دون أن تدري

ـ الجفاف:

قلة شرب الماء تجعل الدم أكثر كثافة، مما يصعّب ضخه ويجهد القلب مع الوقت.

لذا اشرب من 6 إلى 8 أكواب ماء يوميًا للحفاظ على سيولة الدم وسلامة القلب.