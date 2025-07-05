موعد أذان المغرب اليوم .. وأدعية للصائمين يوم عاشوراء 2025

موعد أذان المغرب اليوم يبحث الكثير عن موعد أذان المغرب اليوم الموافق ليوم عاشوراء الذى حث الرسول صلى الله عليه وسلم أمته على صيامه لفضله العظيم فهو يكفر سنة ماضية، لذلك يحرص كثيرا من المسلمين على صيامه واغتنام فضله، ويرغبون فى معرفة موعد أذان المعرب للإفطار، لذلك سنقدم لكم موعد أذان المغرب فى عدد من محافظات الجمهورية.

موعد صلاة المغرب اليوم السبت 5 يوليو 2025م في محافظات مصر، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة وجاءت كالتالي:

موعد صلاة المغرب في القاهرة

موعد اذان المغرب : 8:01 مساءً

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء في الإسكندرية

المغرب: 8:09 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم السبت يوم عاشوراء في طنطا

موعد اذان المغرب : 8:04 مساءً

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء في المنصورة

موعد اذان المغرب : 8:03 مساءً

موعد أذان المغرب في الزقازيق

موعد اذان المغرب : 8:02 مساءً

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء في بني سويف

موعد اذان المغرب : 7:59 مساءً

موعد أذان المغرب السبت يوم عاشوراء 2025 في المنيا

موعد اذان المغرب : 7:59 مساءً

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء 2025 في أسيوط

موعد اذان المغرب : 7:55 مساءً

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء في سوهاج

موعد اذان المغرب : 7:51 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم 5 يوليو يوم عاشوراء في قنا

موعد اذان المغرب : 7:47 مساءً

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء في أسوان

موعد اذان المغرب : 7:41 مساءً

دعاء يوم عاشوراء

اللهم في يوم عاشوراء سامحني على كل صلاة تركتها وكل صلاة أخرتها واجعلني يا رب محافظا عليها وثبتني يا رب على دينك حتى ألقاك.



اللهم في يوم عاشوراء اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني، وعافني.. اللهم في يوم عاشوراء أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم في يوم عاشوراء إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

اللهم لا تخرجني من يوم عاشوراء إلا وقد أصلحت حالي وقويت إيماني وأسعدت حياتي وحققت ما في بالي يا رب إنك على كل شيء قدير.



اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السموات الأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، ومن شر الغنى والفقر.

دعاء يوم عاشوراء للهداية

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت.. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، ومن شر الغنى والفقر.. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.



اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني، وعافني.. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت.. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.





اللهم لا تردنا خائبين يوم عاشوراء، ولا تعيدنا محرومين، وتب علينا يا ارحم الراحمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يوم عاشوراء.

اللهم لا تجعل يوم عاشوراء يمضي إلا وقد غفرت ذنوبنا وعفوت عنا واستجبت دعاءنا ورضيت عنا يا مجيب السائلين يا الله.

اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إلي، اللهم سهل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرنا ويرضيك.. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة

