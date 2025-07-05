قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: المحاكم الابتدائية جاهزة لتلقي أوراق الترشح لمجلس الشيوخ
متحف ملوي يفتح باب التدريب الصيفي للطلاب
أسعار ومواصفات فولكس فاجن تيرامونت 2025 في الإمارات
الاتحاد الأوروبي يسعى لتمديد الوضع التجاري الراهن مع ترامب
خبير : تعديلات القانون القديم ستؤدي لـ زيادة أسعار الإيجارات
حمادة هلال والشاعري وعباس في حفل زفاف ابنة محمد فؤاد .. صور
إعلامي يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك بشأن مستقبل شيكابالا
وفاة سائق وإصابة آخر في تصادم على الصحراوي الغربي بالبلينا في سوهاج
هل يجوز الجمع بين صيام عاشوراء والتمتع؟.. اعرف رأي الشرع
شقيقة عمرو محمد علي تطلب الدعاء له بالشفاء | خاص
الصور الأولى من حفل زفاف عادل رامي إمام | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالد مزنر: موسيقى "كفر ناحوم" سببت خلاف مع نادين لبكي وفيلمنا الجديد رسوم متحركة| فيديو

خالد مزنر ونادين لبكي
خالد مزنر ونادين لبكي
محمد نبيل

يظل الموسيقار اللبناني خالد مزنر رقما صعبا، حوّل الموسيقى إلى لغة تُحكى بأسلوب خاص يمزج بين الشرقي والغربي، واستطاع أن يرسم هوية موسيقية مميزة رافقت أشهر أفلام السينما اللبنانية، على رأسها "سكر بنات" و"كفرناحوم"، ليس فقط كونه شريكًا فنيًا في بناء الحكايات، ولكن بطل آخر في السرد السينمائي مع زوجته المخرجة نادين لبكي.

وخلال الدورة السادسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي، قدم مزنر جلسة رائعة ضمن أيام عمان لصناع الأفلام، تحدث فيها عن مشواره، وكواليس صناعة أعماله، وأسرار ربما يكشفها لأول مرة.

 تمتزج موسيقى مزنر بلمسات من التشورو البرازيلي والتانجو الأرجنتيني مع الموسيقى الشرقية، وهو ما يظهر جليا في فيلمه “كراميل” الذي جاءت فكرة نغماته من مقطوعة ألفها وهو في الـ 18 من عمره واستحضرها أثناء التحضير للعمل.

لمشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/shorts/IOmXoO55Mss

خالد أكد خلال جلسته الحوارية التي أقيمت بحضور كبير أن زوجته المخرجة نادين لبكي رفضت موسيقى قدمها لها لفيلم كفر ناحوم ولم تعجبها، وعندما إلتقى بالطفل بطل الفيلم لأول مرة، شعر بكم كبير من التحدي والغضب والمترد، وغير تماما من اسلوب وطريقة تأليفه للموسيقى حتى جاءت على النحو التي خرجت به، وهو يحوي واحدة من أقرب المقطوعات الموسيقية على قلبه.

يلعب خالد مزنر أكثر من دور في العملية الإبداعية كونه منتج، كما شارك في كتابة فيلم "كفر ناحوم" ما يعكس مقاربة فنية متكاملة، بخلاف حفلاته الموسيقى الحية، التي كشف عن أحدثها والتي تقام يوم 30 من الشهر الجاري في لبنان.

على صعيد أخر أكد خالد مزنر أنه يعمل مع المخرجة نادين لبكي على صناعة فيلم رسوم متحركة، وسوف يتحرران فيه ويقدمان رؤية فنية مغايرة، كما شدد على رفضه منح الذكاء الإصطناعي فرصة للسيطرة على صناعة الموسيقى التصويرية، معتبرا في الوقت نفسه الإستعانة به بجانب تواجد العنصر البشري ضرورة سوف تفرضها الأيام القادمة.
 

يواصل مهرجان عمّان السينمائي الدولي ترسيخ مكانته كمنصّة رائدة تحتفي بالإبداع العربي الناشئ، وبجانب حضور أسماء كبيرة، تمنح الأصوات الجديدة فرصة لتروي قصصها بعدسة فنية أصيلة في مدينة تجمع بين الأصالة والانفتاح.

خالد مزنر موسيقى خالد مزنر نادين لبكي مهرجان عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

نبيلة عبيد

قانون الإيجار القديم| نبيلة عبيد: دي شقة عمري لو خدوها مني هموت ..خاص

تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الرابط والأوراق والمستحقين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الشروط والأوراق المطلوبة

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

وسام أبو علي

بعد أنباء رحيله.. سيريوس السويدي يفاجئ الأهلي بشأن وسام أبو علي

ضربة موجعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

40 ضابطا وجنديا إسرائيليا ما بين قتيل وجريح.. المقاومة توجه ضربة قاصمة للاحتلال

يوم عاشوراء 2025

4 ركعات في يوم عاشوراء 2025 .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

محافظ بني سويف يحيل مخالفات بالمحليات رصدها التفتيش للتحقيق

لجنة الادارة المحلية خلال زيارتها لجنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء للجنة الإدارة المحلية: المحافظة تسير بخطي ثابتة نحو تحسين جودة الحياة وتوفير بنية تحتية متطورة

محافظ أسيوط يتفقد دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي

محافظ أسيوط يتفقد دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي

بالصور

حمادة هلال والشاعري وعباس في حفل زفاف ابنة محمد فؤاد .. صور

حماده هلال
حماده هلال
حماده هلال

الصور الأولى من حفل زفاف عادل رامي إمام | شاهد

عادل رامي إمام
عادل رامي إمام
عادل رامي إمام

في ذكري وفاة رجاء الجداوي.. ماتت بسبب الكورونا وقصة حب مع لاعب شهير

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

فطائر السبانخ والجبنة بعجينة الجلاش

فطائر السبانخ والجبنة بعجينة الجلاش
فطائر السبانخ والجبنة بعجينة الجلاش
فطائر السبانخ والجبنة بعجينة الجلاش

فيديو

خالد مزنر ونادين لبكي

خالد مزنر: موسيقى "كفر ناحوم" سببت خلاف مع نادين لبكي وفيلمنا الجديد رسوم متحركة| فيديو

بكاء شيكابالا علي الهواء

شيكابالا يعلن الاعتزال ويبكي على الهواء: كنت عايز أسلم الراية لزيزو بس مشي

حلا شيحه

كنت بكره الحجاب.. اعترافات جريئة من حلا شيحة تهز السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد