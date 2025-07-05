مفاجآت بالجملة.. أحمد شوبير يثير الجدل برسالة غامضة

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن حدوث مفاجآت خلال الأيام المقبلة.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “‏مفاجآت بالجملة في الأيام القليلة القادمة”.

ولم يكشف أحمد شوبير عن أي تفاصيل بشأن المفاجأة، وهو ما جعل البعض يربطها بصفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبيع الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الذي تلقى عرضًا من نادي الريان القطري.

دخل نادي الريان القطري في سباق التعاقد مع الدولي الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وانتشرت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية حول رغبة وسام أبوعلي في الرحيل عن الأهلي بعد تلقيه العديد من العروض المغرية، خاصة بعد تألقه اللافت رفقة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ونشر موقع “استاد الدوحة” القطري تقريرا أكد خلاله أن نادي الريان خاطب الأهلي لمعرفة موقفه من بيع وسام أبوعلي وانتقاله إلى صفوف النادي القطري، وذلك لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق معسكره التحضيري للموسم المقبل في إسبانيا، تحت قيادة أرتور جورج المدير الفني للفريق.