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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منتدى مصر 2026 يخصص يومه الخامس لطرح شواغل الرأي العام ومناقشة قضايا المواطنين ودعم الابتكار وريادة الأعمال

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
أ ش أ

يواصل منتدى مصر 2026، اليوم الجمعة، فعاليات يومه الخامس، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، والذي يركز على شواغل الرأي العام والمبادرات الشبابية والابتكار وريادة الأعمال، في إطار الحرص على فتح حوار مباشر مع المواطنين بشأن القضايا التي تمس حياتهم اليومية، والاستماع إلى آرائهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم، .

ويخصص المنتدى فعاليات اليوم لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعبير عن القضايا التي تشغل الرأي العام، ومن بينها ارتفاع الأسعار، والتصالح في مخالفات البناء، والتشجير، وتنظيم السوق العقارية، وشواغل المصريين بالخارج، إلى جانب القضايا التي حظيت باهتمام مجتمعي خلال فترات سابقة، ومنها ملف الكلاب الضالة.

وتستهدف ورش العمل الإجابة عن تساؤلات المواطنين بشفافية، ومناقشة مختلف القضايا المطروحة، بما يعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين، ويسهم في توضيح السياسات والإجراءات المتخذة بشأن الملفات محل الاهتمام العام.

كما تتضمن فعاليات اليوم استعراض تجارب رواد الأعمال والمصريين بالخارج، وتسليط الضوء على المبادرات الشبابية وأفكار الابتكار، بما يدعم تبادل الخبرات ويفتح المجال أمام طرح رؤى ومقترحات جديدة تسهم في دفع جهود التنمية

ويأتي ذلك في إطار توجه المنتدى نحو تعزيز المشاركة المجتمعية، ووضع المواطن في صدارة الحوار بشأن أولويات التنمية، بما يتيح الاستفادة من آرائه واحتياجاته في تطوير السياسات وتحسين جودة الحياة.

منتدى مصر 2026 رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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