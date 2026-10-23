شريف فتحي: تحقيق الأمن والأمان رفع أعداد السائحين إلى 19.4 مليون

قال وزير السياحة شريف فتحي، إن السياحة والآثار شهدتا خلال الفترة الانتقالية الماضية تطويراً كبيراً، متابعاً: السياحة لم تكن ستقوم دون تحقيق الأمن والأمان.





وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن لغة الخطاب في السياسة الخارجية لعبت دورا في جذب السائحين من دول العالم، متابعا: البنية الأساسية دعمت السياحة بصفة عامة.

واسترسل: خلال ١٢ عام تمكنت صناعة السياحة من تحقيق أرقام كبيرة وقياسية من 4 مليون إلى 19.4 مليون.

وشدد على أن السياحة تمكنت من تحقيق تلك الأرقام القياسية بالرغم من التحديات التي شهدها العالم خلال تلك الفترة.