اليوم الجمعة.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدا في عدد من محافظات الجمهورية

تواصل وزارة الأوقاف جهودها؛ لإعمار بيوت الله عز وجل، وذلك بافتتاح 19 مسجدًا اليوم الجمعة 23 من أكتوبر 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 11 مسجدًا، و صيانة وتطوير 7 مساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م إلى الآن، إلى 332 مسجدًا، من بينها 217 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و 115 مسجدًا صيانًة وتطويرًا.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م- بلغ 15011 مسجدًابتكلفة إجمالية تقدر بنحو 29 مليارًا و 383 مليون جنيه تقريبا.

قائمة المساجد الجديدة

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة البحيرة:

ـ تم إحلال وتجديد مسجد عزبة نصر قرقورة بقرية شرنوب – مركز دمنهور؛ ومسجد عمر بن الخطاب بقرية سنطيس – مركز دمنهور؛ ومسجد عبد العاطي رحيم بقرية رزافة – مركز الدلنجات؛ ومسجد الشناوي الغربي بقرية زاوية حمور – مركز الدلنجات؛ ومسجد دويب بعزبة دويب بقرية معنيا – مركز إيتاي البارود.

تم صيانة وتطوير مسجد الإيمان الجديد بقرية واقد – مركز كوم حمادة.

وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد عبود مبارك بقرية قفطان الغربية – مركز سمسطا.

تم صيانة وتطوير مسجد السلام بقرية إهناسيا الخضراء – مركز بني سويف.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد محيي الدين غريب بقرية 7بحر البقر – مركز الحسينية؛ ومسجد الرحمن بالبساينة بقرية دوامة – مركز فاقوس.

تم صيانة وتطوير مسجد عزبة حماد سالم بقرية الحوامدة – مركز كفر صقر.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية 65 الخاشعة – مركز الحامول.

وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد الشرقي (أبو حرب) بقرية كفر الواصلين – مركز أطفيح.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد عبد الواحد بقرية ميت العز – مركز ميت غمر.

وفي محافظة القليوبية:

تم إنشاء وبناء مسجد الإمام الشافعي بقرية أبو الغيط – مركز القناطر الخيرية.

تم صيانة وتطوير مسجد جمال الدين رياض بقرية كفر سليمان الور – مركز شبين القناطر.

وفي محافظة المنوفية:

تم صيانة وتطوير المسجد القبلي بقرية شمياطس – مركز الشهداء.

وفي محافظة البحر الأحمر:

تم صيانة وتطوير مسجد السمان الجديد – مدينة القصير.

وفي محافظة أسيوط:

تم صيانة وتطوير مسجد أسامة بن زيد – قرية كوم إنجاشة – مركز ديروط.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عز وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.