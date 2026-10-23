قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 443 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
خناقة كافيه الزمالك.. معاكسة فتاة تتسبب في مشاجرة بين 6 أشخاص
أمريكا تحذر رعاياها في الصين.. ما السبب؟
الوزراء: البرنامج الوطني الاقتصادي يستهدف التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية
أمريكا تجري مباحثات مع الناتو بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-10-2026 والقنوات الناقلة
الاحتلال: فرض طوق أمني على عدد من القرى في الخليل
أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 24 يسجل 7190 جنيها
إلغاء مئات الرحلات الجوية في تايوان قبل وصول إعصار تشامبي
اليابان: إعصار تشامبي يقترب من جزر ساكيشيما في أوكيناوا
إعلام الاحتلال: مقتل شخصين عقب تنفيذهما عملية إطلاق النار قرب الخليل
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا عاجلا إثر عملية إطلاق النار في الخليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم الجمعة.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدا في عدد من محافظات الجمهورية

مسجد جديد
مسجد جديد
محمد شحتة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها؛ لإعمار بيوت الله عز وجل، وذلك بافتتاح 19 مسجدًا اليوم الجمعة 23 من أكتوبر 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 11 مسجدًا، و صيانة وتطوير 7 مساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م إلى الآن، إلى 332 مسجدًا، من بينها 217 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و 115 مسجدًا صيانًة وتطويرًا.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م- بلغ 15011 مسجدًابتكلفة إجمالية تقدر بنحو 29 مليارًا و 383 مليون جنيه تقريبا.

قائمة المساجد الجديدة

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة البحيرة:
ـ تم إحلال وتجديد مسجد عزبة نصر قرقورة بقرية شرنوب – مركز دمنهور؛ ومسجد عمر بن الخطاب بقرية سنطيس – مركز دمنهور؛ ومسجد عبد العاطي رحيم بقرية رزافة – مركز الدلنجات؛ ومسجد الشناوي الغربي بقرية زاوية حمور – مركز الدلنجات؛ ومسجد دويب بعزبة دويب بقرية معنيا – مركز إيتاي البارود.
تم صيانة وتطوير مسجد الإيمان الجديد بقرية واقد – مركز كوم حمادة.
وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد عبود مبارك بقرية قفطان الغربية – مركز سمسطا.
تم صيانة وتطوير مسجد السلام بقرية إهناسيا الخضراء – مركز بني سويف.
وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد محيي الدين غريب بقرية 7بحر البقر – مركز الحسينية؛ ومسجد الرحمن بالبساينة بقرية دوامة – مركز فاقوس.
تم صيانة وتطوير مسجد عزبة حماد سالم بقرية الحوامدة – مركز كفر صقر.
وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية 65 الخاشعة – مركز الحامول.
وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد الشرقي (أبو حرب) بقرية كفر الواصلين – مركز أطفيح.
وفي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد عبد الواحد بقرية ميت العز – مركز ميت غمر.
وفي محافظة القليوبية:
تم إنشاء وبناء مسجد الإمام الشافعي بقرية أبو الغيط – مركز القناطر الخيرية.
تم صيانة وتطوير مسجد جمال الدين رياض بقرية كفر سليمان الور – مركز شبين القناطر.
وفي محافظة المنوفية:
تم صيانة وتطوير المسجد القبلي بقرية شمياطس – مركز الشهداء.
وفي محافظة البحر الأحمر:
تم صيانة وتطوير مسجد السمان الجديد – مدينة القصير.
وفي محافظة أسيوط:
تم صيانة وتطوير مسجد أسامة بن زيد – قرية كوم إنجاشة – مركز ديروط.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عز وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

وزارة الأوقاف عمارة المساجد عمارة بيوت الله يوم الجمعة صلاة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اصحاب المعاشات

اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

ياسر إبراهيم

وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

ترشيحاتنا

الأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026

صورة ارشيفية

تراجع الجريمة في مصر 24%.. هل تصنع مواقع التواصل انطباعًا مضللًا عن معدلات الأمان؟

الشائعات

تراجع معدلات الجريمة وارتفاع الشائعات.. ترتيب عالمي جديد لمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد