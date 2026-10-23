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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شرم الشيخ تستضيف بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات لأول مرة بمصر وأفريقيا

شرم الشيخ تستضيف بطولة العالم للسباحة
شرم الشيخ تستضيف بطولة العالم للسباحة

تستضيف مدينة شرم الشيخ بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات 2026، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة، في حدث رياضي دولي يُقام للمرة الأولى في مصر والعالم العربي وأفريقيا، ويعزز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية، ويدعم السياحة الرياضية، وياتي ذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، و جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة،.

وتُقام البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU) والاتحاد الدولي للأنشطة تحت الماء (CMAS)، وينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تحت إشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، القائم بأعمال نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وسكرتير عام الاتحاد، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، برئاسة سامح الشاذلي، والدكتور حازم الروبي، مدير البطولة.

وأكد الدكتور أحمد كامل مهدي أهمية استضافة مصر لهذه البطولة الدولية، التي تسهم في تعزيز مشاركة الجامعات المصرية في المحافل الرياضية العالمية، وتوفير فرص الاحتكاك الرياضي للاعبين المصريين، فضلًا عن دعم التواصل والتبادل الثقافي بين شباب الجامعات من مختلف دول العالم.

ومن جانبه، أكد الدكتور حازم الروبي، مدير البطولة، أهمية الاستعدادات التنظيمية والفنية لاستضافة الوفود المشاركة، والحرص على توفير الأجواء المناسبة لإقامة منافسات متميزة تليق بمكانة البطولة وطابعها الدولي.

ومن المقرر وصول الوفود المشاركة يوم 25 أكتوبر الجاري، على أن يُعقد الاجتماع الفني ويُقام حفل الافتتاح يوم 27 أكتوبر، وتُجرى المنافسات يومي 28 و29 أكتوبر، بحمام السباحة الأولمبي بالمدينة الرياضية في شرم الشيخ، فيما يُقام حفل الختام يوم 29 أكتوبر.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات 20 دولة، هي: فرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والصين، واليابان، وروسيا، وبيلاروسيا، وبولندا، وسنغافورة، والمجر، وكولومبيا، وليتوانيا، والتشيك، وسلوفاكيا، وكوريا الجنوبية، وتايبيه الصينية، وتونس، ومصر.

وتُمثل استضافة البطولة للمرة الأولى في مصر والعالم العربي وأفريقيا خطوة مهمة نحو دعم الرياضة الجامعية، وتعزيز الحضور المصري في الفعاليات الرياضية الدولية، وتنشيط السياحة الرياضية، وإبراز قدرة المدن المصرية على استضافة البطولات العالمية.

بطولة العالم للسباحة بالزعانف بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات شرم الشيخ تستضيف بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات

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