نادٍ شهير يطلب وسام أبو علي من الأهلي .. والأحمر يضع شرطا غير متوقع

تسارعت وتيرة المفاوضات بين نادي الريان القطري والنجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي المصري، في ظل رغبة النادي القطري القوية في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما أفادت به تقارير صحفية من الدوحة.

رحيل وسام ابو علي.. والأهلي يتمسك بالمقابل المالي

بحسب صحيفة "الشرق" القطرية، فإن إدارة نادي الريان دخلت في مفاوضات متقدمة مع وسام أبو علي، بعد تألقه اللافت مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية الجارية حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأكدت المصادر أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي، لكن العائق الوحيد المتبقي يتمثل في التوصل لاتفاق مالي مع النادي الأهلي، الذي يُصر على عدم التفريط في اللاعب إلا بعرض لا يقل عن 10 ملايين دولار مقابل شراء المدة المتبقية في عقده.

انضم وسام أبو علي إلى صفوف الأهلي في يناير 2024 قادمًا من نادي سيريوس السويدي، وتمكن خلال فترة قصيرة من ترك بصمة واضحة مع الفريق.



وخطف الأنظار بتألقه في مونديال الأندية، لا سيما بعد تسجيله هاتريك تاريخي أمام بورتو البرتغالي، ليصبح أول لاعب عربي يسجل ثلاثية في النسخة الجديدة من البطولة العالمية.

كما نجح في تصدر جدول هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024 برصيد 18 هدفًا، رغم مشاركته في نصف الموسم فقط، ما زاد من قيمته التسويقية ولفت أنظار أندية عربية وأوروبية.

في ظل رغبة الريان الجادة، وإصرار الأهلي على تقييم مالي مرتفع، يُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم الملف سواء بالموافقة على العرض القطري أو باستمرار اللاعب في القلعة الحمراء، خاصة مع احتمالية تلقيه عروضًا أخرى من دوريات خارجية.