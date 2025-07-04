دونجا يودّع شيكابالا: أسطورة خالدة لن تتكرر

علّق لاعب نادي الزمالك نبيل عماد "دونجا" على قرار اعتزال قائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

وفي منشور مؤثر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، نشر دونجا صورة قديمة جمعته بـ شيكابالا، وعلق عليها: “أسطورة خالدة لن تتكرر”.

وأعلن محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الزمالك، اعتزاله كرة القدم؛ بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائدًا للفريق.

ويُعد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، اللاعب الأكثر حصولًا على بطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 بطولة خلال مسيرته منذ ظهوره الأول بالقميص الأبيض.