فاروبريم السويسرية تتوقع تضاعف الطلب على الوقود وسط أزمة الإمدادات في أوروبا

أعلنت شركة الطاقة السويسرية "فاروبريم"، اليوم الجمعة، استيراتيجية نمو تمتد لخمس سنوات، تستهدف من خلالها تحقيق أرباح تتجاوز مستويات عام 2025 بحلول عام 2030، في وقت تواجه فيه أوروبا نقصا في إمدادات الوقود وتراجعا في قدرات التكرير.

وفي الوقت نفسه تتوقع الشركة، التي تعد من أكبر شركات التكرير المستقلة ومنتجي الوقود المتجدد في أوروبا، تضاعف الطلب على الوقود الأحفوري من قطاعات، مثل الدفاع، خلال السنوات العشر المقبلة، وتسعى إلى تنمية أنشطتها في الوقود التقليدي والمستدام بوتيرة متقاربة.

وتستهدف الشركة، وفق بيانها، رفع حصتها السوقية في قطاعات الطيران والنقل البحري والدفاع بالأسواق التي تعمل بها حاليا إلى أكثر من 15% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 10% في الوقت الراهن، كما تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من الوقود الحيوي بنسبة 20%، لتصل إلى 1.3 مليون طن متري.

وتتوقع الشركة، أن تتجاوز مساهمة أنشطة الطاقة المستدامة 50% من إجمالي أرباحها، مع الحفاظ على هذه النسبة بدلًا من زيادتها، في ظل توقعات بنمو قوي للطلب على الوقود التقليدي من قطاعات، من بينها الدفاع، الذي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري.

وتسببت حرب إيران والحرب الروسية الأوكرانية في اضطرابات بإمدادات الوقود العالمية، مع تقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي، واستهداف أوكرانيا مصافي النفط الروسية، وأسهمت أزمة الطاقة الناتجة عن هذه التطورات في تجدد الاهتمام بمصادر الطاقة المستدامة، ومنها الوقود الحيوي.

وذكرت الشركة أنها توفر نحو 10% من احتياجات أوروبا من وقود النقل البري والبحري، وتعمل في 41 دولة، وتخدم 50 ألف عميل من الشركات.

وكانت شركة "فارو إنرجي"، المدعومة من شركة الاستثمار المباشر "كارلايل غروب"، وشركة تجارة السلع العالمية "فيتول"، قد اتفقت العام الماضي على الاستحواذ على شركة التكرير السويدية "بريم" لتأسيس "فاروبريم"، في رهان على تنامي الطلب على الوقود الحيوي.

وتستهدف "فاروبريم" تجاوز أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، المعروفة اختصارًا باسم EBITDA، مثلي مستواها المسجل في عام 2025، والبالغ نحو مليار دولار، بحلول عام 2030.

وأوضحت الشركة السويسرية أن الظروف الاقتصادية والسوقية مواتية للغاية لنمو قطاع الوقود الحيوي، لكن أوروبا تعاني نقصًا في الوقود الأحفوري؛ بسبب إغلاق عدد من المصافي.



