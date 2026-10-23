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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يوجّه بالحفاظ على طابع قنطرة فم بحر مويس الأثري بالقليوبية

وزارة الري
وزارة الري

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندسة عبير ثابت رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض موقف تنفيذ "عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس" بمحافظة القليوبية، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع ٤٢% حتى تاريخه.

واستعرض التقرير الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التكريك والتسوية للجسور بالمجرى لمسافة ١ كم خلف القنطرة القديمة، والانتهاء من أعمال تدبيش الجسور بين القنطرة القديمة والجديدة ومنطقة تحويلة المياه بالبر الأيمن. كما تم الانتهاء من أعمال تنفيذ الحائط الخرساني بالبرين الأيمن والأيسر، والإنتهاء من تنفيذ آبار التجفيف، وجارى تنفيذ أعمال الحفر لحفرة الإنشاء.

وبالتوازى مع هذه الأعمال.. يتم تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بقنطرة بحر مويس القديمة لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة تنفيذ المشروع.

وقد وجه الدكتور سويلم بمراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، ومتابعة أعمال الرقابة على الجودة، وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ.

كما وجه بالحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة، والتعاون مع وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة التي مر على إنشائها نحو ١٥٠ عامًا.

وصرح الدكتور سويلم أن تأهيل المنشآت المائية يعد أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه بالاعتماد على التصرفات بدلاً من المناسيب، ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية.

وزارة الري وزير الري المنشآت المائية

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