أوسي: طموحاتي مع كرة القدم العلم بأفريقيا بلا حدود.. وانتظروا منتخباتنا بالأولمبياد

أبدى أوسي يومينييورا المسؤول الدولي عن تطوير كرة القدم العلم "فلاج" داخل القارة الأفريقية سعادته الكبيرة بتطور اللعبة داخل القارة السمراء على مدار السنوات الماضية.

وقال أوسي إن كرة القدم العلم تسير بشكل مميز داخل إفريقيا في السنوات القليلة الماضية في ظل انتشارها بشكل موسع داخل عدد من الدول الأفريقية.

وأكد أن بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرا في القاهرة كانت قوية للغاية وأظهرت العديد من اللاعبين المميزين القادرين على اللعب في أكبر الدوريات العالمية.

وأوضح أوسي أن لديه طموحات كبيرة بشأن اللعبة داخل أفريقيا وتطويرها بشكل مميز في السنوات المقبلة وهناك مؤشرات كبيرة على ذلك في ظل ارتفاع مستويات المنتخبات بجانب اتساع قاعدة المشاركين والممارسين للعبة.

وأشاد المسؤول عن تطوير اللعبة داخل أفريقيا بقرار مشاركة كرة القدم العلم " الفلاج " بالأولمبياد المقبلة مشيرا إلى أن هذا القرار سيسهم في انتشار اللعبة بشكل موسع، مؤكدا أن المنتخبات الأفريقية قادرة على الظهور المميز بالأولمبياد المقبلة.